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Как жители Земли отметили наступление нового года
02.01.2017 12:00 — Новости Мира | Tut.by
Фейерверки, костры, световые шоу, улицы, площади, пляжи, елки и тысячи людей, встречающих наступление нового, 2017-го, года в разных странах, — в фотогалерее Reuters.
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Фейерверки, костры, световые шоу, улицы, площади, пляжи, елки и тысячи людей, встречающих наступление нового, 2017-го, года в разных странах, - в фотогалерее Reuters.
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