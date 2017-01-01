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Как жители Земли отметили наступление нового года

02.01.2017 12:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Фейерверки, костры, световые шоу, улицы, площади, пляжи, елки и тысячи людей, встречающих наступление нового, 2017-го, года в разных странах, — в фотогалерее Reuters.


Париж, Франция. Фото: Reuters

Сидней, Австралия. Фото: Reuters

Давао, Филиппины. Фото: Reuters

Пекин, Китай. Фото: Reuters

Катманду, Непал. Фото: Reuters

Кельн, Германия. Фото: Reuters

Берлин, Германия. Фото: Reuters

София, Болгария. Фото: Reuters

Лондон, Великобритания. Фото: Reuters

Рейкьявик, Исландия. Фото: Reuters

Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. Фото: Reuters

Вальпараисо, Чили. Фото: Reuters

Пхеньян, Северная Корея. Фото: Reuters
 
 
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Фейерверки, костры, световые шоу, улицы, площади, пляжи, елки и тысячи людей, встречающих наступление нового, 2017-го, года в разных странах, - в фотогалерее Reuters.

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