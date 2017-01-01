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В аэропорту Анталии началась паника из-за кричавшего о бомбе сирийца
02.01.2017 12:47 — Новости Мира | Tut.by
В очереди в аэропорту Анталии молодой сириец устроил панику, передает
Молодой человек 25–30 лет перед проходом через рамки металлоискателя закричал «Аллах акбар» и заявил, что у него есть бомба.
По данным полиции, мужчина, предположительно, страдает психическими отклонениями или находился под действием наркотиков.
Он был задержан, ведется расследование инцидента.
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По данным полиции, мужчина, предположительно, страдает психическими отклонениями или находился под действием наркотиков.
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