В очереди в аэропорту Анталии молодой сириец устроил панику, передает CNN Turk .

Молодой человек 25–30 лет перед проходом через рамки металлоискателя закричал «Аллах акбар» и заявил, что у него есть бомба.

По данным полиции, мужчина, предположительно, страдает психическими отклонениями или находился под действием наркотиков.

Он был задержан, ведется расследование инцидента.