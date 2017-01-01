﻿ В аэропорту Анталии началась паника из-за кричавшего о бомбе сирийца. 21.by
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В аэропорту Анталии началась паника из-за кричавшего о бомбе сирийца

02.01.2017 12:47 — Новости Мира | Tut.by  
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В очереди в аэропорту Анталии молодой сириец устроил панику, передает CNN Turk.

Молодой человек 25–30 лет перед проходом через рамки металлоискателя закричал «Аллах акбар» и заявил, что у него есть бомба.

По данным полиции, мужчина, предположительно, страдает психическими отклонениями или находился под действием наркотиков.

Он был задержан, ведется расследование инцидента.

 
 
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По данным полиции, мужчина, предположительно, страдает психическими отклонениями или находился под действием наркотиков.

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