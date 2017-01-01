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В Дании арестована дочь подруги президента Южной Кореи
02.01.2017 12:59 — Новости Мира | Tut.by
Дочь помощницы и близкой подруги президента Южной Кореи, ставшей причиной политического скандала, арестована в Дании по подозрению в нелегальном пребывании в этой стране.
Как сообщает полиция Южной Кореи, они обратились в Интерпол с просьбой разыскать 20-летнюю Чон Ю Ра по делу о причастности к политическому скандалу вокруг президента Пак Кын Хе.
Сейчас власти Дании рассматривают вопрос об экстрадиции Чон Ю Ра.
Ее мать Чхве Сун Силь, подругу президента Южной Кореи, обвиняют в злоупотреблении властью и мошенничестве. Скандал начался, когда в руки журналистов попал ряд секретных документов, включая черновики 44 речей президента, с правками, внесенными ее помощницей. Это породило слухи о том, что Чхве Сун Силь пользуется своим влиянием на президента, чтобы извлекать выгоду и влиять на государственную политику.
Позже Чхве Сун Силь
Рейтинг президента начал быстро падать. Пак Кын Хе дважды извинялась, а в конце ноября выразила готовность уйти в отставку.
В начале декабря после продолжительных протестов на фоне скандала парламент начал
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Сейчас власти Дании рассматривают вопрос об экстрадиции Чон Ю Ра.
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