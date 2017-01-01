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В Дании арестована дочь подруги президента Южной Кореи

02.01.2017 12:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Дочь помощницы и близкой подруги президента Южной Кореи, ставшей причиной политического скандала, арестована в Дании по подозрению в нелегальном пребывании в этой стране.


Тысячи демонстрантов вышли на улицы Сеула с требованием отставки Пак Кын Хе. Сеул, Южная Корея, 29 октября 2016 года. Фото: Reuters

Как сообщает полиция Южной Кореи, они обратились в Интерпол с просьбой разыскать 20-летнюю Чон Ю Ра по делу о причастности к политическому скандалу вокруг президента Пак Кын Хе.

Сейчас власти Дании рассматривают вопрос об экстрадиции Чон Ю Ра.

Ее мать Чхве Сун Силь, подругу президента Южной Кореи, обвиняют в злоупотреблении властью и мошенничестве. Скандал начался, когда в руки журналистов попал ряд секретных документов, включая черновики 44 речей президента, с правками, внесенными ее помощницей. Это породило слухи о том, что Чхве Сун Силь пользуется своим влиянием на президента, чтобы извлекать выгоду и влиять на государственную политику.

Позже Чхве Сун Силь предъявили обвинения в коррупции. По версии прокуратуры, она заставляла крупный бизнес вносить пожертвования в свои фонды. И следствие полагает, что президент знала о происходящем.

Рейтинг президента начал быстро падать. Пак Кын Хе дважды извинялась, а в конце ноября выразила готовность уйти в отставку.

В начале декабря после продолжительных протестов на фоне скандала парламент начал процедуру импичмента президента. Это решение в течение 180-дневного срока должен утвердить или отвергнуть Конституционный суд.

 
 
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Сейчас власти Дании рассматривают вопрос об экстрадиции Чон Ю Ра.

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