Правоохранительные органы Турции задержали восьмерых человек по подозрению в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле, унесшем жизни 39 человек. Об этом сообщил телеканал CNN Turk .

Ранее террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.

В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакей. Погибли 39 человек, 16 из них — иностранцы. В генконсульстве РФ сообщили, что среди погибших есть россиянка. Также жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля.