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Восемь человек задержаны по подозрению в совершении теракта в Стамбуле
02.01.2017 15:01 — Новости Мира | Tut.by
Правоохранительные органы Турции задержали восьмерых человек по подозрению в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле, унесшем жизни 39 человек. Об этом сообщил телеканал
Ранее террористическая группировка «Исламское государство»
В ночь на 1 января неизвестный
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Ранее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.
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