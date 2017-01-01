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Восемь человек задержаны по подозрению в совершении теракта в Стамбуле

02.01.2017 15:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Правоохранительные органы Турции задержали восьмерых человек по подозрению в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле, унесшем жизни 39 человек. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Ранее террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.

В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакей. Погибли 39 человек, 16 из них — иностранцы. В генконсульстве РФ сообщили, что среди погибших есть россиянка. Также жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля.

 
 
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Ранее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.

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