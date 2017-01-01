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В столице Сомали произошли два взрыва

02.01.2017 15:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Не менее четырех человек погибли в результате двух взрывов заминированных автомобилей в столице Сомали Могадишо.

Один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой — возле находящегося неподалеку отеля.

Ответственность за эти нападения взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб».

После падения режима Сиада Барре в 1991 году республика Сомали фактически перестала существовать как единое государство.

Под контролем федерального правительства, которое признано международным сообществом, находится столица Могадишо и ряд окрестных районов. Остальные районы Сомали контролируются непризнанными государственными образованиями, ряд территорий находится под контролем исламистов.

Боевики часто совершают нападения на объекты, охраняемые правительственными силами.

 
 
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Один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой - возле находящегося неподалеку отеля.

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