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В столице Сомали произошли два взрыва
02.01.2017 15:32 — Новости Мира | Tut.by
Не менее четырех человек погибли в результате двух взрывов заминированных автомобилей в столице Сомали Могадишо.
Один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой — возле находящегося неподалеку отеля.
Ответственность за эти нападения взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб».
После падения режима Сиада Барре в 1991 году республика Сомали фактически перестала существовать как единое государство.
Под контролем федерального правительства, которое признано международным сообществом, находится столица Могадишо и ряд окрестных районов. Остальные районы Сомали контролируются непризнанными государственными образованиями, ряд территорий находится под контролем исламистов.
Боевики часто совершают нападения на объекты, охраняемые правительственными силами.
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Один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой - возле находящегося неподалеку отеля.
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