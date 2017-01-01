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Американец выжил в теракте в Стамбуле благодаря сотовому телефону

02.01.2017 16:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Гражданин США Якоб Раак получил ранения, но остался жив в ходе теракта в стамбульском клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года благодаря тому, что пуля террориста попала в мобильный телефон американца и не задела артерию, сообщает CNN Turk.


Якоб Раак. Фото с сайта CNN Turk

Раак приехал в Стамбул с друзьями праздновать свое 35-летие. Во время нападения стрелка он получил два ранения в ноги, но, по словам врачей, вторая пуля не пробила артерию только благодаря тому, что в кармане Раака лежал сотовый телефон, который затормозил пулю. В итоге Раак на носилках был вывезен из клуба и направлен в местную больницу.

«Ужасная трагедия. У вас прекрасная страна, но жаль, что есть такие люди, которые совершают такие ужасные теракты», — написал из больницы Раак.
 

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. 

 
 
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Во время нападения стрелка он получил два ранения в ноги, но, по словам врачей, вторая пуля не пробила артерию только благодаря тому, что в кармане Раака лежал...

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