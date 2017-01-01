|
В Германии соискатель убежища совершил самоподжог
02.01.2017 16:56 — Новости Мира | Tut.by
В супермаркете Гаймерсхайма 19-летний соискатель убежища из Афганистана совершил самоподжог. Мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Мотивы его действий устанавливаются.
В Гаймерсхайме (федеральная земля Бавария) на юге Германии 19-летний соискатель убежища из Афганистана в понедельник, 2 января, облил себя бензином и совершил самоподжог. Как сообщили в полиции, мужчина с тяжелыми ожогами доставлен в больницу.
Инцидент произошел в помещении супермаркета. По данным правоохранительных органов, у афганца был с собой нож, однако он не пустил оружие в ход. Канистру с бензином мужчина заранее приобрел на заправке. Мотивы его действий устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канистру с бензином мужчина заранее приобрел на заправке. Мотивы его действий устанавливаются.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии