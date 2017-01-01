Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич считает, что в историческом «пороховом погребе Европы» — Балканском регионе — существует масса нерешенных проблем, которые «ждут момента, чтобы взорваться». Такое мнение он высказал в понедельник в интервью The Beta News Agency .



Ивица Дачич. Фото: Reuters

«В регионе существует много проблем, которые спрятаны под ковер и просто ждут момента, чтобы взорваться. Это нехорошо», — считает министр. В таких условиях Сербия, по мнению Дачича, должна взять на себя конструктивную роль. «Наша политика — это политика мира, стабильности, примирения и повышения уровня доверия в регионе, а это основа стабильности во всей Европе», — заявил глава МИД.

Проблемы Хорватии

Говоря о международных отношениях в регионе, Дачич в первую очередь коснулся наиболее проблемного соседа — Хорватии, которая в последнее время ужесточает антисербскую риторику и как член Евросоюза пытается противодействовать процессу подготовки вступления Сербии в ЕС.

Глава МИД выразил озабоченность «обновлением усташской идеологии» в Хорватии в тот момент, когда везде в мире «идет борьба с реабилитацией фашизма, нацизма и в этом случае с усташской идеологией». «Наши отношения дошли до того, что в Хорватии считается обязательной нормой выступать против Сербии», — заметил глава внешнеполитического ведомства.

«У нас нет проблем с Хорватией, но у Хорватии есть проблемы с самой собой, а именно со своей историей. Что касается нас, то нас не интересует Хорватия. Пусть делают, что хотят. Нас интересует их отношение к сербам, которые там живут, к сербам, которые погибли во Второй мировой войне», — сказал Дачич, напомнив, что сейчас в Хорватии проживает всего 5% сербов, тогда как еще 30 лет назад их было 15%.

Черногория как Папуа — Новая Гвинея

Коснувшись отношений с Черногорией, теперь активно стремящейся в НАТО и ЕС, Дачич вновь напомнил о желании Белграда иметь со всеми добрососедские отношения. Но отношение к Черногории, по его словам, напрямую зависит от поведения Подгорицы в отношении сербских интересов, а также выступлений на международной арене, в частности по вопросу признания Косова и его вступления в ООН.

«Я люблю и уважаю Черногорию, но их политическая позиция в отношении наших государственных и национальных интересов стала настоящей пощечиной для нас», — сказал он. Министр не видит «ни малейшего повода» поддерживать какие бы то ни было интересы Черногории.

Речь, по его словам, не идет о мести, а только лишь о «взаимности во внешней политике». В настоящее время Черногория в отношении Сербии «как Папуа — Новая Гвинея», с сожалением констатировал министр.

Македония ошиблась

Дачич заявил, что считает большой ошибкой признание Белградом Македонии. «Сербия совершила огромную ошибку: вся Европа и весь мир использует название Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ), а мы дали пощечину нашим братьям грекам, и теперь ждем, чтобы они не признавали Косово. Македонию мы признали, а она сейчас постоянно голосует за Косово. Выражаясь дипломатическим языком, мы дураки», — признал министр.

Дачич заявил, что отныне в двусторонних отношениях между Белградом и Скопье будет использоваться термин «Республика Македония», а в международной практике Сербия станет использовать термин БЮРМ, который употребляют в ЕС и ООН.

Не подставлять другую щеку

По словам министра, роль внешней политики заключается в том, чтобы «наилучшим из возможных способов защищать государственные и национальные интересы». Свою позицию в международных отношениях он считает ответственной национальной политикой, ничего общего не имеющей с местью.

«Я совсем не жалею о Югославии. Сербия отдала Югославии все, а теперь мы выслушиваем критику нашего поведения и получаем оплеухи со стороны», — посетовал Дачич, добавив, что он — «не большой охотник подставлять вторую щеку».

«Вас будут уважать настолько, насколько вы сильны. Я с нетерпением жду, когда в международных организациях поднимется вопрос, актуальный для Черногории или Македонии. Увидим, как поведет себя Сербия», — подытожил глава внешнеполитического ведомства.