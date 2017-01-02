|
В Германии задержан подозреваемый в планировании теракта
02.01.2017 23:03 — Новости Мира | Tut.by
Полиция ФРГ задержала мигранта из Сирии, который, предположительно, пытался получить средства от террористической группировки «Исламское государство» для финансирования атаки на заминированных грузовиках. Об этом сообщает агентство
«Он подозревается в том, что в декабре 2016 года в ходе телефонного звонка из Саарбрюккена, совершенного им со своего мобильного устройства, запросил у контактного лица в Сирии € 180 тысяч для приобретения транспортных средств, которые он собирался заминировать и направить в толпу», — заявил представитель прокуратуры.
Как отмечает агентство, задержание 38-летнего подозреваемого, который прибыл в Германию два года назад, было произведено еще 31 декабря 2016 года. Имя арестованного не называется.
Мужчина признался в установлении контактов с ИГ, однако обвинения в планировании атаки отрицает. По его словам, деньги ему были нужны для оказания материальной помощи своей семье в Сирии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина пытался получить у контактного лица в Сирии €180 тысяч для приобретения грузовиков, которые он собирался заминировать и направить в толпу.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии