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В Германии задержан подозреваемый в планировании теракта

02.01.2017 23:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция ФРГ задержала мигранта из Сирии, который, предположительно, пытался получить средства от террористической группировки «Исламское государство» для финансирования атаки на заминированных грузовиках. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру Германии.

«Он подозревается в том, что в декабре 2016 года в ходе телефонного звонка из Саарбрюккена, совершенного им со своего мобильного устройства, запросил у контактного лица в Сирии € 180 тысяч для приобретения транспортных средств, которые он собирался заминировать и направить в толпу», — заявил представитель прокуратуры.

Как отмечает агентство, задержание 38-летнего подозреваемого, который прибыл в Германию два года назад, было произведено еще 31 декабря 2016 года. Имя арестованного не называется.

Мужчина признался в установлении контактов с ИГ, однако обвинения в планировании атаки отрицает. По его словам, деньги ему были нужны для оказания материальной помощи своей семье в Сирии.

 
 
Ссылка на источник 30
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Мужчина пытался получить у контактного лица в Сирии €180 тысяч для приобретения грузовиков, которые он собирался заминировать и направить в толпу.

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