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Премьер-министра Израиля допросили в связи с делом о коррупции
03.01.2017 07:29 — Новости Мира | Tut.by
Полиция допросила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции, сообщает
Накануне стало известно, что правоохранительные органы Израиля собираются допросить Нетаньяху в связи с
Как писала газета Haaretz, у полиции имеются показания свидетелей как в самом Израиле, в том числе американо-израильского предпринимателя Рона Лаудера, являющегося давним другом Нетаньяху. По данным издания, Лаудер подтвердил, что дарил премьер-министру различные подарки, включая костюм, а также финансировал заграничное путешествие для его сына.
Правоохранительные органы считают, что подарки могли быть сделаны бизнесменом из корыстных побуждений. Сам Нетаньяху категорически отвергает все подозрения в свой адрес.
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Допрос проходил в резиденции премьера в Иерусалиме и длился более трех часов.
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