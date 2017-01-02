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Премьер-министра Израиля допросили в связи с делом о коррупции

03.01.2017 07:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция допросила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции, сообщает The Jerusalem Post. Допрос проходил в резиденции премьера в Иерусалиме и длился более трех часов, отмечает издание.


Фото: Reuters

Накануне стало известно, что правоохранительные органы Израиля собираются допросить Нетаньяху в связи с подозрениями в том, что он и его семья получали от двух бизнесменов подарки, которые оцениваются в сотни тысяч шекелей.

Как писала газета Haaretz, у полиции имеются показания свидетелей как в самом Израиле, в том числе американо-израильского предпринимателя Рона Лаудера, являющегося давним другом Нетаньяху. По данным издания, Лаудер подтвердил, что дарил премьер-министру различные подарки, включая костюм, а также финансировал заграничное путешествие для его сына.

Правоохранительные органы считают, что подарки могли быть сделаны бизнесменом из корыстных побуждений. Сам Нетаньяху категорически отвергает все подозрения в свой адрес.

 
 
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Допрос проходил в резиденции премьера в Иерусалиме и длился более трех часов.

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