Полиция допросила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции, сообщает The Jerusalem Post . Допрос проходил в резиденции премьера в Иерусалиме и длился более трех часов, отмечает издание.



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Накануне стало известно, что правоохранительные органы Израиля собираются допросить Нетаньяху в связи с подозрениями в том, что он и его семья получали от двух бизнесменов подарки, которые оцениваются в сотни тысяч шекелей.

Как писала газета Haaretz, у полиции имеются показания свидетелей как в самом Израиле, в том числе американо-израильского предпринимателя Рона Лаудера, являющегося давним другом Нетаньяху. По данным издания, Лаудер подтвердил, что дарил премьер-министру различные подарки, включая костюм, а также финансировал заграничное путешествие для его сына.

Правоохранительные органы считают, что подарки могли быть сделаны бизнесменом из корыстных побуждений. Сам Нетаньяху категорически отвергает все подозрения в свой адрес.