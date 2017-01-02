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12 человек арестованы по делу о нападении на клуб в Стамбуле
03.01.2017 07:21 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Поиск нападавшего продолжается.
Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего. Чиновник пообещал, что личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время.
«Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба», — заявил Куртулмуш.
В ночь на первое января неизвестный открыл стрельбу
Полиция Турции обнародовала видео и фотографии человека, который, по их данным, и является нападавшим. В МВД не уточнили, где и когда были сняты эти кадры.
Турецкие СМИ со ссылкой на свои источники в полиции утверждают, что нападавший мог быть из Узбекистана или Кыргызстана.
Власти сейчас пытаются понять, связан ли нападавший на клуб с теми, кто устроил стрельбу и взрыв в аэропорту имени Ататюрка в июле.
Считается, что за июльским нападением стоит экстремистская группировка «Исламское государство». Эта же группировка взяла на себя ответственность и
Ранее лидеры ИГ призвали своих сторонников совершать нападения на Турцию из-за ее участия в военной операции в Сирии.
Турция участвует в боях на территории Сирии с августа, проводя операции против ИГ и курдских формирований. Власти Турции уже заявили, что продолжат военную кампанию в Сирии.
Стрельба и переодевание
Стали известны и некоторые подробности нападения на ночной клуб.
Сообщается, что нападавший приехал к клубу на такси, а затем достал автомат из багажника машины.
Он убил полицейского и турагента, стоявших на входе, и зашел в здание. Внутри клуба в тот момент находилось по меньшей мере 400 человек. Нападавший вел стрельбу на протяжении семи минут, выпустив более сотни патронов.
Затем, как сообщают в полиции, он переоделся и затерялся в толпе.
Большинство убитых в ходе нападения — иностранцы, среди них есть и есть россиянка.
В ходе нападения были убиты:
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Полиция Турции обнародовала видео и фотографии человека, который, по их данным, и является нападавшим. В МВД не уточнили, где и когда были сняты эти кадры.
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