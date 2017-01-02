Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Поиск нападавшего продолжается.



Фото: Reuters

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего. Чиновник пообещал, что личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время.

«Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба», — заявил Куртулмуш.

В ночь на первое января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе . В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения.

Полиция Турции обнародовала видео и фотографии человека, который, по их данным, и является нападавшим. В МВД не уточнили, где и когда были сняты эти кадры.



Полиция Турции утверждает, что на этих кадрах — человек, открывший стрельбу в ночном клубе Стамбула

Турецкие СМИ со ссылкой на свои источники в полиции утверждают, что нападавший мог быть из Узбекистана или Кыргызстана.

Власти сейчас пытаются понять, связан ли нападавший на клуб с теми, кто устроил стрельбу и взрыв в аэропорту имени Ататюрка в июле.

Считается, что за июльским нападением стоит экстремистская группировка «Исламское государство». Эта же группировка взяла на себя ответственность и за стрельбу в ночном клубе .

Ранее лидеры ИГ призвали своих сторонников совершать нападения на Турцию из-за ее участия в военной операции в Сирии.

Турция участвует в боях на территории Сирии с августа, проводя операции против ИГ и курдских формирований. Власти Турции уже заявили, что продолжат военную кампанию в Сирии.

Стрельба и переодевание

Стали известны и некоторые подробности нападения на ночной клуб.

Сообщается, что нападавший приехал к клубу на такси, а затем достал автомат из багажника машины.

Он убил полицейского и турагента, стоявших на входе, и зашел в здание. Внутри клуба в тот момент находилось по меньшей мере 400 человек. Нападавший вел стрельбу на протяжении семи минут, выпустив более сотни патронов.

Затем, как сообщают в полиции, он переоделся и затерялся в толпе.

Большинство убитых в ходе нападения — иностранцы, среди них есть и есть россиянка.



Фото: Reuters

В ходе нападения были убиты:

11 граждан Турции

7 граждан Саудовской Аравии

3 гражданина Ирака

3 гражданина Ливана

по 2 гражданина Иордана, Индии и Марокко

по одному гражданину Германии, Сирии, Туниса, Бельгии, Кувейта, Канады и России, а также один человек с двойным гражданством Туниса и Франции

еще одно тело до сих пор не опознано

Хроника громких нападений в Турции, 2016 год 10 декабря: Два взрыва у футбольного стадиона «Бешикташ» в Стамбуле. 44 человека погибло. Ответственность за нападение взяли курдские формирования. 20 августа: Взрыв во время свадебных гуляний в Газиантепе. 30 человек погибло. Ответственность за нападение взяло ИГ. 30 июля: 35 вооруженных курдов пытались штурмовать турецкую военную базу и были убиты ответным огнем. 28 июня: Стрельба и взрыв в аэропорту Стамбула. 41 человек погиб. Считается, что нападение организовали сторонники ИГ. 13 марта: 37 человек погибли в результате взрыва смертника в Анкаре. Нападавший принадлежал к курдским вооруженным формированиям. 17 февраля: 28 человек погибли в ходе нападения на военную колонну в Анкаре.