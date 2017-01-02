Сирийские повстанцы прекращают подготовку к переговорам, запланированным на середину января в столице Казахстана Астане. Это сделано в связи с тем, что в последние дни силы Дамаска и его союзников постоянно нарушали заключенное перемирие, хотя оппозиционные формирования придерживались его, сказано в заявлении двенадцати группировок, входящих в Свободную сирийскую армию (ССА), опубликованном в понедельник, 2 января.

В своем заявлении повстанческие группировки обвиняют сирийскую правительственную армию и ее союзников в нарушении режима прекращения огня в первую очередь в долине Вади-Барада близ границы с Ливаном к северо-западу от Дамаска. В прошедшие дни там вновь и вновь возникали ожесточенные бои после того, как в конце декабря оппозиционные формирования захватили контроль над источниками водоснабжения сирийской столицы.

По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), на стороне повстанцев в Вади-Барада сражаются также боевики радикальной группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», ранее известной как «Фронт ан-Нусра» — сирийская ветвь «Аль-Каиды». В свою очередь, представители повстанцев заявили, что в их рядах нет никаких экстремистов.

Перемирие в Сирии вступило в силу в ночь на 30 декабря вскоре после того, как проправительственные силы захватили полный контроль над городом Алеппо, на протяжении долгого времени остававшегося ареной непрекращающихся столкновений. Провести переговоры по сирийскому урегулированию в Астане предложили противоборствующим сторонам Россия и Турция.