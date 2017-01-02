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Почти половина американцев усомнилась в президентских качествах Трампа

03.01.2017 09:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Около половины американцев сомневаются в лидерских качествах избранного президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса института общественного мнения Gallup.


Дональд Трамп. Фото: Reuters

Так, в способности Трампа справиться с международным кризисом уверены только 46% опрошенных, а в том, что он сможет мудро руководить Вооруженными силами страны — 47%. В то, что республиканец сможет избежать скандалов в своей администрации, верят 44% респондентов. Как отмечается в исследовании, в президентских качествах предшественников Трампа — Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона — были уверены по меньшей мере семь из 10 опрошенных.

При этом 60% респондентов заявили, что Трамп сможет эффективно работать с конгрессом, а 59% согласились с тем, что избранный президент будет эффективно управлять национальной экономикой.

 
 
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Так, в способности Трампа справиться с международным кризисом уверены только 46% опрошенных, а в том, что он сможет мудро руководить Вооруженными силами страны - 47%.

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