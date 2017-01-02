В январе-сентябре 2016 года власти входящих в Европейский союз стран получили 988 тыс. запросов на предоставление убежища, из которых 658 тыс. пришлось на Германию, сообщает издание Welt .



Вторым по популярности среди беженцев государством ЕС оказалась Италия, чьи власти получили 85 тыс. запросов на предоставление убежища, а третьим — Франция (65 тыс.).



В конце октября 2016 года премьер-министр Италии Маттео Ренци предупредил, что Италия не сможет и дальше принимать столько мигрантов, сколько в 2016 году. Он также пригрозил наложить вето на принятие бюджета Евросоюза, если страны Восточной Европы не увеличат квоту для беженцев.



Канцлер Германии Ангела Меркель, намеренная в 2017 году вновь баллотироваться на свой пост, также намерена сокращать приток мигрантов в страну. Выступая на съезде ХДС, она заявила, что не допустит неконтролируемой миграции, как в 2015 году, когда в Германию въехали сотни тысяч беженцев.



«Ситуация, подобная лету 2015 года, никогда не должна повториться», — заявила Меркель.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Германия привлекает беженцев больше всех остальных стран ЕС, вместе взятых Вторым по популярности среди беженцев государством ЕС оказалась Италия.