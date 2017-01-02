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Германия привлекает беженцев больше всех остальных стран ЕС, вместе взятых
03.01.2017 10:51 — Новости Мира | Tut.by
В январе-сентябре 2016 года власти входящих в Европейский союз стран получили 988 тыс. запросов на предоставление убежища, из которых 658 тыс. пришлось на Германию, сообщает издание
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Вторым по популярности среди беженцев государством ЕС оказалась Италия.
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