В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле полиция задержала известного турецкого модельера Барбароса Шансала, сообщает издание Hurriyet .

Сообщается, что Шансала находился на Кипре и выложил в соцсетях видеообращение, в котором обвинил власти Турции в коррупции.

По запросу властей Турции он был депортирован в Стамбул.

Отмечается, что в аэропорту модельера встретила толпа недовольных его мнением, полиция задержала Шансала и доставила его в отделение.