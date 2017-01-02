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В Стамбуле задержали знаменитого дизайнера за критику турецких властей
03.01.2017 11:19 — Новости Мира | Tut.by
В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле полиция задержала известного турецкого модельера Барбароса Шансала, сообщает издание
Сообщается, что Шансала находился на Кипре и выложил в соцсетях видеообращение, в котором обвинил власти Турции в коррупции.
По запросу властей Турции он был депортирован в Стамбул.
Отмечается, что в аэропорту модельера встретила толпа недовольных его мнением, полиция задержала Шансала и доставила его в отделение.
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Барбарос Шансала находился на Кипре и выложил в соцсетях видеообращение, в котором обвинил власти Турции в коррупции. Его депортировали в Стамбул.
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