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В Стамбуле задержали знаменитого дизайнера за критику турецких властей

03.01.2017 11:19 — Новости Мира | Tut.by  
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В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле полиция задержала известного турецкого модельера Барбароса Шансала, сообщает издание Hurriyet.

Сообщается, что Шансала находился на Кипре и выложил в соцсетях видеообращение, в котором обвинил власти Турции в коррупции.

По запросу властей Турции он был депортирован в Стамбул.

Отмечается, что в аэропорту модельера встретила толпа недовольных его мнением, полиция задержала Шансала и доставила его в отделение.

 
 
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Барбарос Шансала находился на Кипре и выложил в соцсетях видеообращение, в котором обвинил власти Турции в коррупции. Его депортировали в Стамбул.

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