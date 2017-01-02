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Иорданский миллиардер стал одной из жертв стамбульского теракта
03.01.2017 12:01 — Новости Мира | Tut.by
Одной из жертв теракта, совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле, стал иорданский бизнесмен иракского происхождения, основатель группы компаний Mahdi Мохаммад аль-Сарраф (Mohammad Al Sarraf). Об этом во вторник, 3 января, сообщает
Отмечается, что в клуб Reina миллиардер пришел вместе с приятелем Наврасом Ассафом (Nawras Assaf), который тоже погиб в результате вооруженного нападения.
По информации издания, друзья вместе с женами приехали в Стамбул на праздники.
«Супруга Ассафа была ранена, в настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии. Жена Саррафа и еще одна иорданская пара, которая была в клубе, также пострадала», — отмечает издание.
Напомним, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в ночь на 1 января. Вооруженный автоматом преступник застрелил охранявшего заведение полицейского и ворвался в помещение, где находились свыше 600 человек, после чего открыл огонь.
Жертвами теракта
Полиция подозревает в совершении нападения выходца из Средней Азии. Предположительно, речь идет о гражданине Узбекистана или Кыргызстана. Ответственность за атаку
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Одной из жертв теракта, совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле, стал иорданский бизнесмен иракского происхождения, основатель группы компаний Mahdi Мохаммад...
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