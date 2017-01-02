﻿ Иорданский миллиардер стал одной из жертв стамбульского теракта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Иорданский миллиардер стал одной из жертв стамбульского теракта

03.01.2017 12:01 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Одной из жертв теракта, совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле, стал иорданский бизнесмен иракского происхождения, основатель группы компаний Mahdi Мохаммад аль-Сарраф (Mohammad Al Sarraf). Об этом во вторник, 3 января, сообщает The Jordan Times.

Отмечается, что в клуб Reina миллиардер пришел вместе с приятелем Наврасом Ассафом (Nawras Assaf), который тоже погиб в результате вооруженного нападения.

По информации издания, друзья вместе с женами приехали в Стамбул на праздники.

«Супруга Ассафа была ранена, в настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии. Жена Саррафа и еще одна иорданская пара, которая была в клубе, также пострадала», — отмечает издание.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в ночь на 1 января. Вооруженный автоматом преступник застрелил охранявшего заведение полицейского и ворвался в помещение, где находились свыше 600 человек, после чего открыл огонь.

Жертвами теракта стали 39 человек, среди них 25 иностранцев. Еще 65 человек получили ранения. Нападавшего ищут.

Полиция подозревает в совершении нападения выходца из Средней Азии. Предположительно, речь идет о гражданине Узбекистана или Кыргызстана. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Читайте также:

12 человек арестованы по делу о нападении на клуб в Стамбуле

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из жертв теракта, совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле, стал иорданский бизнесмен иракского происхождения, основатель группы компаний Mahdi Мохаммад...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Стамбуле задержали знаменитого дизайнера за критику турецких властей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика