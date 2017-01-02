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Цена на нефть достигли максимумов с июля 2015 года

03.01.2017 14:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,74% и составила $58,09 за баррель, пишет ТАСС.

Отметку в $58 за баррель цена нефти Brent превысила впервые с 15 июля 2015 года.

Как пишет РБК, рост мировых нефтяных котировок в первый рабочий для бирж день после окончания новогодних праздников ускорился на фоне сообщений о начале сокращения объемов нефтедобычи в рамках заключенного в 2016 года соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран.

На фоне заявления главы национальной нефтяной компании Кувейта Джамаля Джафара, что она уже сократила объем добычи на 130 тысяч баррелей в сутки, цена барреля Brent на бирже ICE впервые почти за полтора года поднялась выше $58.

На максимуме стоимость барреля достигла во вторник отметки $58,38, что на 2,75% выше уровня закрытия последних торгов 2016 года.

Ранее аналитики заявляли, что динамика мировых цен на нефть в 2017 году во многом будет определяться исполнением договоренностей о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и не входящими в картель странами. 21-22 января 2017 года вопросы выполнения условий договора планируется обсудить на заседании в Вене.

 
 
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