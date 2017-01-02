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Цена на нефть достигли максимумов с июля 2015 года
03.01.2017 14:16 — Новости Мира | Tut.by
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,74% и составила $58,09 за баррель,
Отметку в $58 за баррель цена нефти Brent превысила впервые с 15 июля 2015 года.
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