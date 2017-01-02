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Почти миллион запросов было оправлено в ЕС на получение убежища

03.01.2017 14:50 — Новости Мира | БДГ  
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За девять месяцев прошлого года страны Европейского союза получили почти миллион запросов на предоставление убежища.

Из поданных властям Европейского союза за январь-сентябрь 2016 года 988 тысяч запросов, 658 тысяч пришлось на Германию. Об этом сообщает немецкое издание Welt. На втором по популярности у беженцев месте оказалась Италия. Сюда было отправлено 85 тысяч запросов, третья - Франция и 65 тысяч запросов на получение убежища.

При этом далеко не все запросы получают положительный ответ: по сообщениям немецкого правительства, по итогам 2016 года планировалось принять в Германии порядка 250-300 тысяч мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока.

Ангела Меркель, которая в 2017 году планирует вновь баллотироваться на пост канцлера Германии, сообщила в прошлом году о том, что приток мигрантов в Германию в 2017 году и позднее будет жестко контролироваться и ограничиваться. Ее партия ХДС больше не намерена допустить неконтролируемой миграции, как, например, было в 2015 году, когда в Германию хлынули десятки и сотни тысяч мигрантов.

Между тем, ситуация с мигрантами в Европе по-прежнему периодически выходит из-под контроля. Так, в октябре на севере Франции прошли столкновения мигрантов в районе города Кале, где проживают тысячи беженцев, желающих попасть в Великобританию. В конце октября стычки мигрантов с полицией были зафиксированы в Мадриде в центре временного содержания для беженцев.

 
 
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За девять месяцев прошлого года страны Европейского союза получили почти миллион запросов на предоставление убежища.

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