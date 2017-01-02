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Глава МВД Германии: нужно ужесточить миграционные законы

03.01.2017 14:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил пересмотреть миграционное законодательство страны в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине, когда погибли 12 человек.


Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер. Фото: Reuters

В статье в газете Frankfurter Allegmeine Zeitung глава немецкого МВД заявил, что федеральные власти должны обладать большими полномочиями при задержании и необходимости депортации мигрантов, в случае если они представляют угрозу безопасности.

При этом он предлагает расширить и полномочия полиции страны.

19 декабря в Берлине во время праздничной ярмарки 19-тонный грузовик врезался в толпу посетителей. В результате погибли 12 человек и различные травмы получили около 50 человек.

Как утверждает следствие, за рулем угнанного грузовика был 24-летний тунисец Анис Амри. Позднее он был убит полицейскими в Италии во время операции по его задержанию.

Ответственность за нападение на рождественскую ярмарку в Берлине взяло на себя «Исламское государство».

 
 
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При этом он предлагает расширить и полномочия полиции страны.

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