|
Глава МВД Германии: нужно ужесточить миграционные законы
03.01.2017 14:49 — Новости Мира | Tut.by
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил пересмотреть миграционное законодательство страны в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине, когда погибли 12 человек.
В статье в газете Frankfurter Allegmeine Zeitung глава немецкого МВД заявил, что федеральные власти должны обладать большими полномочиями при задержании и необходимости депортации мигрантов, в случае если они представляют угрозу безопасности.
При этом он предлагает расширить и полномочия полиции страны.
19 декабря в Берлине во время праздничной ярмарки 19-тонный грузовик
Как утверждает следствие, за рулем угнанного грузовика был 24-летний тунисец Анис Амри. Позднее он был убит полицейскими в Италии во время операции по его задержанию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом он предлагает расширить и полномочия полиции страны.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии