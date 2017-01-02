﻿ Китай встретил новый год "красным" предупреждением о смоге. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Китай встретил новый год "красным" предупреждением о смоге

03.01.2017 16:29 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во вторник в Китае объявлено первое в 2017 году предупреждение в связи со смогом — и сразу «красное», то есть наивысшего уровня опасности. Дымка окутает ряд северных и восточных районов страны, сообщает агентство "Синьхуа".


Велосипедист в маске едет по улице Пекина через дымку смога, 3 января 2017 года

По прогнозам Национального метеорологического центра Китая, в некоторых районах из-за смога видимость составит менее 500 метров, а местами снизится до 50 метров.

Также с пятницы сохраняется «оранжевый» уровень опасности в связи со смогом в некоторых северных, восточных и центральных районах Китая.

Из-за смога отменены десятки авиарейсов и перекрыты автотрассы. Концентрация опасных для здоровья твердых микрочастиц в воздухе превысила допустимую норму в более чем 20 раз. Основные источники загрязнения в Китае — угольные электростанции и выхлопные газы. Особенно ситуация осложняется зимой из-за отопительного сезона.


Люди вынуждены пользоваться масками, чтобы находиться на улицах города

Военизированный полицейский следит за порядком на окутанной смогом площади Тяньаньмэнь в столице Китая

Женщина носит маску в один из «грязных» дней в Пекине, 3 января 2017 года

Полицейский патрулирует улицы Пекина, пока в воздухе повис густой смог
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за смога отменены десятки авиарейсов и перекрыты автотрассы. Концентрация опасных для здоровья твердых микрочастиц в воздухе превысила допустимую норму в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Подозреваемый в теракте в Стамбуле приехал с женой из Кыргызстана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика