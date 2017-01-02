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Китай встретил новый год "красным" предупреждением о смоге
03.01.2017 16:29 — Новости Мира | Tut.by
Во вторник в Китае объявлено первое в 2017 году предупреждение в связи со смогом — и сразу «красное», то есть наивысшего уровня опасности. Дымка окутает ряд северных и восточных районов страны,
По прогнозам Национального метеорологического центра Китая, в некоторых районах из-за смога видимость составит менее 500 метров, а местами снизится до 50 метров.
Также с пятницы сохраняется «оранжевый» уровень опасности в связи со смогом в некоторых северных, восточных и центральных районах Китая.
Из-за смога отменены десятки авиарейсов и перекрыты автотрассы. Концентрация опасных для здоровья твердых микрочастиц в воздухе превысила допустимую норму в более чем 20 раз. Основные источники загрязнения в Китае — угольные электростанции и выхлопные газы. Особенно ситуация осложняется зимой из-за отопительного сезона.
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Из-за смога отменены десятки авиарейсов и перекрыты автотрассы. Концентрация опасных для здоровья твердых микрочастиц в воздухе превысила допустимую норму в...
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