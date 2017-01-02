Во вторник в Китае объявлено первое в 2017 году предупреждение в связи со смогом — и сразу «красное», то есть наивысшего уровня опасности. Дымка окутает ряд северных и восточных районов страны, сообщает агентство "Синьхуа".



Велосипедист в маске едет по улице Пекина через дымку смога, 3 января 2017 года

По прогнозам Национального метеорологического центра Китая, в некоторых районах из-за смога видимость составит менее 500 метров, а местами снизится до 50 метров.

Также с пятницы сохраняется «оранжевый» уровень опасности в связи со смогом в некоторых северных, восточных и центральных районах Китая.

Из-за смога отменены десятки авиарейсов и перекрыты автотрассы. Концентрация опасных для здоровья твердых микрочастиц в воздухе превысила допустимую норму в более чем 20 раз. Основные источники загрязнения в Китае — угольные электростанции и выхлопные газы. Особенно ситуация осложняется зимой из-за отопительного сезона.



Люди вынуждены пользоваться масками, чтобы находиться на улицах города



Военизированный полицейский следит за порядком на окутанной смогом площади Тяньаньмэнь в столице Китая



Женщина носит маску в один из «грязных» дней в Пекине, 3 января 2017 года



Полицейский патрулирует улицы Пекина, пока в воздухе повис густой смог