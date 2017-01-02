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Посол Великобритании в ЕС подал в отставку

03.01.2017 17:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Посол Великобритании в Европейском союзе Айвэн Роджерс подал в отставку. Об этом сообщила премьерская канцелярия на Даунинг-стрит.

Отставка дипломата стала полной неожиданностью для общественности, с учетом того, что не позднее 31 марта правительство Соединенного Королевства должно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора, которая запускает двухлетнюю процедуру выхода из ЕС, и приступить к переговорам с Брюсселем об условиях Brexit.

Напомним, в июне 2016 года более половины жителей Великобритании проголосовали на референдуме о выходе страны из Евросоюза. Сторонники Brexit набрали 52% голосов, за выход из ЕС высказались около 17 млн человек. Премьер-министр Дэвид Кэмерон в этот же день подал в отставку. Его пост заняла Тереза Мэй, которая пообещала, что процедура Brexit будет запущена до марта 2017 года. Эксперты считают, что выход Британии из ЕС ослабит экономику страны.

После референдума курс фунта стерлингов обвалился до минимальных показателей с 1985 года, снизился курс евро, позиции Великобритании пошатнулись в мировых кредитных рейтингах, а лидеры ЕС попросили страну поторопиться с запуском процесса выхода из союза.

 
 
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Отставка стала неожиданностью: ведь не позднее 31 марта правительство должно ввести в действие статью договора о запуске процедуры выхода из Евросоюза.

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