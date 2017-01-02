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Посол Великобритании в ЕС подал в отставку
03.01.2017 17:07 — Новости Мира | Tut.by
Посол Великобритании в Европейском союзе Айвэн Роджерс подал в отставку. Об этом сообщила премьерская канцелярия на Даунинг-стрит.
Отставка дипломата стала полной неожиданностью для общественности, с учетом того, что не позднее 31 марта правительство Соединенного Королевства должно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора, которая запускает двухлетнюю процедуру выхода из ЕС, и приступить к переговорам с Брюсселем об условиях Brexit.
Напомним, в июне 2016 года более половины жителей Великобритании проголосовали на
После референдума курс фунта стерлингов обвалился до минимальных показателей с 1985 года, снизился курс евро, позиции Великобритании пошатнулись в мировых кредитных рейтингах, а лидеры ЕС попросили страну
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Отставка стала неожиданностью: ведь не позднее 31 марта правительство должно ввести в действие статью договора о запуске процедуры выхода из Евросоюза.
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