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Теракт в Стамбуле: идет охота на преступника

03.01.2017 16:28 — Новости Мира | БДГ  
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По делу о новогоднем нападении на ночной клуб в Стамбуле уже арестованы 14 человек, среди которых – жена подозреваемого.

Потенциальный террорист еще не пойман, однако уже установлена его личность и обнародованы фотографии. В совершении теракта подозревают 28-летнего гражданина Кыргызстана Яхе Машрапова. Опубликованы фото документа, выданного подозреваемому 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Кыргызстана.

Официально власти Турции пока не подтверждают личность террориста. Однако вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего, а потому в ближайшее время преступника идентифицируют.

Подозреваемый, по данным прессы, въехал в Турцию по паспорту гражданина Кыргызстана. Предположительно, он воевал в рядах группировки “Исламское государство” в Сирии, а в конце ноября прибыл в Турцию с женой и двумя детьми.

Спецоперация по поимке подозреваемого, которую полиция провела вчера в одном из стамбульских районов, не дала желаемого результата. В рамках расследования задержаны 14 человек, в том числе - супруга предполагаемого преступника.

В ночь на 1 января неизвестный, вооруженный автоматом Калашникова, ворвался в престижный клуб “Рейна” и открыл стрельбу по посетителям. В результате 39 человек погибли (среди жертв есть и граждане СНГ) и около 70 получили ранения.

 
 
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По делу о новогоднем нападении на ночной клуб в Стамбуле уже арестованы 14 человек, среди которых – жена подозреваемого.

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