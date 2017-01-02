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Переиздание "Майн кампф" стало хитом продаж в Германии

03.01.2017 20:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Переиздание книги Адольфа Гитлера «Майн кампф» с критическими комментариями, выполненное институтом современной истории в Мюнхене, стало хитом продаж в Германии в 2016 году, передает Tagesspiegel.

По словам директора института Андреаса Виршинга, продажи превзошли ожидаемые показатели более чем в 20 раз и составили 85 тысяч проданных книг вместо 4 тысяч, на которые изначально рассчитывали авторы переиздания.

Он также отметил, что в конце января планируется выпуск шестого тиража, и сообщил о планах по переводу книги на другие языки.

В мае 2016 года сообщалось, что в Германии книгу «Майн кампф» могут включить в школьную программу .

«Майн кампф» была внесена в Федеральный список экстремистских материалов в России в 2010 году.

 
 
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Продажи превзошли ожидаемые показатели более чем в 20 раз.

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