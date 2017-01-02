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группа из 400 боевиков ИГ проникла в Европу

03.01.2017 21:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Один из лидеров террористической группировки «Исламское государство» Лавдрим Мухаджери проник в Европу во главе группы из 400 боевиков под видом беженцев, передает Daily mail со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.

Сообщается, что среди целей террористов могут быть государственные учреждения в Косово и сербские православные церкви.

Источники также отметили, что в Европу и на Балканы массово прибывают террористы, многим из которых удается проникнуть на территорию других стран незамеченными.

Ранее МВД Британии допустило возможность применения ИГ химоружия в Европе.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.

 
 
Ссылка на источник 11
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Сообщается, что среди целей террористов могут быть государственные учреждения в Косово и сербские православные церкви.

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