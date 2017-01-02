Один из лидеров террористической группировки «Исламское государство» Лавдрим Мухаджери проник в Европу во главе группы из 400 боевиков под видом беженцев, передает Daily mail со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.

Сообщается, что среди целей террористов могут быть государственные учреждения в Косово и сербские православные церкви.

Источники также отметили, что в Европу и на Балканы массово прибывают террористы, многим из которых удается проникнуть на территорию других стран незамеченными.

Ранее МВД Британии допустило возможность применения ИГ химоружия в Европе.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.