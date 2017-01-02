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группа из 400 боевиков ИГ проникла в Европу
03.01.2017 21:25 — Новости Мира | Tut.by
Один из лидеров террористической группировки «Исламское государство» Лавдрим Мухаджери проник в Европу во главе группы из 400 боевиков под видом беженцев, передает
Сообщается, что среди целей террористов могут быть государственные учреждения в Косово и сербские православные церкви.
Источники также отметили, что в Европу и на Балканы массово прибывают террористы, многим из которых удается проникнуть на территорию других стран незамеченными.
Ранее МВД Британии допустило возможность применения ИГ химоружия в Европе.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.
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Сообщается, что среди целей террористов могут быть государственные учреждения в Косово и сербские православные церкви.
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