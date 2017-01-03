﻿ Директор ЦРУ обвинил РФ в использовании в Сирии тактики выжженной земли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Директор ЦРУ обвинил РФ в использовании в Сирии тактики выжженной земли

04.01.2017 06:36 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Россия применяет в Сирии в том числе тактику выжженной земли. С таким утверждением выступил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан.

Он обвинил руководство России в том, что оно на мировой арене «играет по собственным правилам», «не подписывается под теми же правилами», что и США, в том числе применительно к «вооруженным конфликтам». «США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей», — утверждал глава ЦРУ в интервью телекомпании PBS.

По его словам, американской разведке было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Москва «не бросит своего давнего союзника», что она собирается приложить больше усилий к «защите этого союзника». США вели переговоры с Россией, стараясь убедить ее в том, что президент Сирии «Башар Асад является частью проблемы», а не «частью (ее) решения», сказал Бреннан. Однако, считает он, «к сожалению, россияне представили всю оппозицию в качестве террористов». «И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев» — заявил Бреннан.

Операция российских ВКС на территории Сирии началась 30 сентября 2015 года. 14 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных сил из Сирии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
группа из 400 боевиков ИГ проникла в Европу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика