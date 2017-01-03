Россия применяет в Сирии в том числе тактику выжженной земли. С таким утверждением выступил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан.

Он обвинил руководство России в том, что оно на мировой арене «играет по собственным правилам», «не подписывается под теми же правилами», что и США, в том числе применительно к «вооруженным конфликтам». «США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей», — утверждал глава ЦРУ в интервью телекомпании PBS.

По его словам, американской разведке было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Москва «не бросит своего давнего союзника», что она собирается приложить больше усилий к «защите этого союзника». США вели переговоры с Россией, стараясь убедить ее в том, что президент Сирии «Башар Асад является частью проблемы», а не «частью (ее) решения», сказал Бреннан. Однако, считает он, «к сожалению, россияне представили всю оппозицию в качестве террористов». «И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев» — заявил Бреннан.

Операция российских ВКС на территории Сирии началась 30 сентября 2015 года. 14 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных сил из Сирии.