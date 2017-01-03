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спецслужбы ФРГ посчитали "неопасным" исполнителя теракта в Берлине
04.01.2017 07:39 — Новости Мира | Tut.by
Исполнитель теракта в Берлине в декабре прошлого года Анис Амри за год до случившегося попал в поле зрения немецких спецслужб, однако они посчитали его неопасным.
По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, немецкие спецслужбы еще в феврале 2016 года узнали о гражданине Туниса Анисе Амри, которого они классифицировали как «потенциальную угрозу». Данные об Амри разведка получила от своего источника, внедренного в исламистские группировки земли Северный Рейн-Вестфалия. Помимо этого информацию о гражданине Туниса немцам предоставили коллеги из Марокко.
Было известно, что Амри интересовался изготовлением взрывчатых веществ и встречался с предполагаемыми членами «Исламского государства».
В июле сотрудники спецслужб обсуждали вопрос о высылке Амри из Германии, как человека, представляющего угрозы для безопасности страны. Однако в итоге было принято решение не применять эту меру. Власти посчитали, что тунисец не настолько опасен, чтобы совершить теракт.
По официальной версии, именно Амри, присягнувший на верность «Исламскому государству», находился
Тунисец сумел скрыться с места происшествия, но спустя несколько дней был
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В июле сотрудники спецслужб обсуждали вопрос о высылке Амри из Германии, как человека, представляющего угрозы для безопасности страны. Однако в итоге было принято...
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