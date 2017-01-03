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В Турции на три месяца продлен режим чрезвычайного положения
04.01.2017 08:20 — Новости Мира | Tut.by
Турецкий парламент во вторник, 3 января, вновь продлил режим чрезвычайного положения в стране на три месяца, до 19 апреля. Таким образом парламент исполнил рекомендацию правительства страны. Продление режима чрезвычайного положения произошло на фоне
Правящая Партия справедливости и развития (AKP), а также одна из оппозиционных партий, ультраконсервативная Партия националистического движения (MHP), поддержала предложение о продлении режима ЧП. При этом две другие оппозиционные партии — Народно-республиканская партия (CHP) и Партия демократии народов (HDP) — выступили резко против предложения Анкары. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что режим ЧП будет длиться «так долго, как это будет нужно».
Изначально режим ЧП был введен после неудавшейся
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Изначально режим ЧП был введен после неудавшейся попытки госпереворота, произошедшей 15 июля. Нынешнее действие режима должно было закончиться 19 января.
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