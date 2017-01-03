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В Турции на три месяца продлен режим чрезвычайного положения

04.01.2017 08:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Турецкий парламент во вторник, 3 января, вновь продлил режим чрезвычайного положения в стране на три месяца, до 19 апреля. Таким образом парламент исполнил рекомендацию правительства страны. Продление режима чрезвычайного положения произошло на фоне очередного теракта, унесшего жизни 39 человек. Ответственность за него взяли на себя террористы ИГ.


Фото: Reuters

Правящая Партия справедливости и развития (AKP), а также одна из оппозиционных партий, ультраконсервативная Партия националистического движения (MHP), поддержала предложение о продлении режима ЧП. При этом две другие оппозиционные партии — Народно-республиканская партия (CHP) и Партия демократии народов (HDP) — выступили резко против предложения Анкары. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что режим ЧП будет длиться «так долго, как это будет нужно».

Изначально режим ЧП был введен после неудавшейся попытки госпереворота, произошедшей 15 июля. Нынешнее действие режима должно было закончиться 19 января. Правительство использует расширенные полномочия, которые дает ему режим ЧП, для преследования своих противников. Не менее 37 тысяч человек были арестованы, еще десятки тысяч людей были задержаны, однако затем отпущены.

 
 
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Изначально режим ЧП был введен после неудавшейся попытки госпереворота, произошедшей 15 июля. Нынешнее действие режима должно было закончиться 19 января.

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