﻿ В Сирии воздушным ударом убиты по меньшей мере 25 джихадистов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Сирии воздушным ударом убиты по меньшей мере 25 джихадистов

04.01.2017 09:28 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В результате воздушного удара в провинции Идлиб на севере Сирии убиты по меньшей мере 25 боевиков джихадистской группировки «Джабхат Фатех аш-Шам», среди которых, по некоторым сообщениям, члены руководства этой организации.


Фото: Reuters

Представители группировки обвинили в авиаударе коалицию под руководством США.

Базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники сообщают, что пока не ясно, кто нанес воздушные удары по боевикам «Джабхат Фатех аш-Шам», которая до июля прошлого года называлась «Фронт аль-Нурса» и была тесно связана с «Аль-Каидой».

Россия и Турция заявляют, что эта группировка не была включена в соглашение о перемирии в Сирии, действующее с 30 декабря.

По сообщениям сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, среди убитых — члены руководства группировки, собравшиеся в штабе на совещание. Их имена Центр мониторинга не приводит.

Представитель «Джабхат Фатех аш-Шам» Абу Ана аль-Шами заявил, что воздушный удар был нанесен авиацией коалиции, руководимой Соединенными Штатами.

«Штаб-квартира, которая некоторое время назад подверглась удару международной коалиции, — это главный штаб региона, состоящий из нескольких отделений. В результате были убиты наши братья», — говорится в его заявлении, цитируемом агентством Рейтер.

Боевики этой группировки, объявившие летом о прекращении сотрудничества с «Аль-Каидой», воюют в составе альянса сирийских повстанцев, контролирующего провинцию Идлиб.

Этот район — основной оплот сирийской оппозиции после взятия правительственными войсками города Алеппо.

Перемирие

С 30 декабря в Сирии действует достигнутое при посредничестве России и Турции соглашение о перемирии между правительством Башара Асада и повстанческими группировками.

Перемирие не распространяется на «Джабхат Фатех аш-Шам», отряды курдского ополчения, а также на запрещенную в ряде стран, в том числе и России, джихадистскую группировку «Исламское государство».

Мирные переговоры между конфликтующими сторонами должны продолжиться в январе в Астане.

Несколько сирийских повстанческих группировок заявили два дня назад, что замораживают переговоры об участии в мирной конференции в Казахстане, обвинив правительственные войска в нарушении режима прекращения огня.

Повстанцы пригрозили выйти из соглашения о перемирии, если силы Асада попытаются использовать его, чтобы отбить территории у повстанцев.

31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял составленную Россией резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией.

Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сообщениям сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, среди убитых - члены руководства группировки, собравшиеся в штабе на совещание. Их имена...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Турции на три месяца продлен режим чрезвычайного положения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика