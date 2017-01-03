В результате воздушного удара в провинции Идлиб на севере Сирии убиты по меньшей мере 25 боевиков джихадистской группировки «Джабхат Фатех аш-Шам», среди которых, по некоторым сообщениям, члены руководства этой организации.



Фото: Reuters

Представители группировки обвинили в авиаударе коалицию под руководством США.

Базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники сообщают, что пока не ясно, кто нанес воздушные удары по боевикам «Джабхат Фатех аш-Шам», которая до июля прошлого года называлась «Фронт аль-Нурса» и была тесно связана с «Аль-Каидой».

Россия и Турция заявляют, что эта группировка не была включена в соглашение о перемирии в Сирии , действующее с 30 декабря.

По сообщениям сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, среди убитых — члены руководства группировки, собравшиеся в штабе на совещание. Их имена Центр мониторинга не приводит.

Представитель «Джабхат Фатех аш-Шам» Абу Ана аль-Шами заявил, что воздушный удар был нанесен авиацией коалиции, руководимой Соединенными Штатами.

«Штаб-квартира, которая некоторое время назад подверглась удару международной коалиции, — это главный штаб региона, состоящий из нескольких отделений. В результате были убиты наши братья», — говорится в его заявлении, цитируемом агентством Рейтер.

Боевики этой группировки, объявившие летом о прекращении сотрудничества с «Аль-Каидой», воюют в составе альянса сирийских повстанцев, контролирующего провинцию Идлиб.

Этот район — основной оплот сирийской оппозиции после взятия правительственными войсками города Алеппо.

Перемирие

С 30 декабря в Сирии действует достигнутое при посредничестве России и Турции соглашение о перемирии между правительством Башара Асада и повстанческими группировками.

Перемирие не распространяется на «Джабхат Фатех аш-Шам», отряды курдского ополчения, а также на запрещенную в ряде стран, в том числе и России, джихадистскую группировку «Исламское государство».

Мирные переговоры между конфликтующими сторонами должны продолжиться в январе в Астане.

Несколько сирийских повстанческих группировок заявили два дня назад, что замораживают переговоры об участии в мирной конференции в Казахстане, обвинив правительственные войска в нарушении режима прекращения огня.

Повстанцы пригрозили выйти из соглашения о перемирии, если силы Асада попытаются использовать его, чтобы отбить территории у повстанцев.

31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял составленную Россией резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией.

Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.