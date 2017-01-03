Власти Турции установили личность террориста, который устроил атаку на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Еще несколько подозреваемых в нападении задержаны.



Фото: Reuters

Глава МИД Турции Мевлют ​Чавушоглу заявил, что власти страны установили личность человека, который устроил теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. Об этом он заявил на брифинге, передает агентство Anadolu.

При этом министр отказался назвать имя злоумышленника. Ранее агентство сообщило о задержании в Измире еще пятерых подозреваемых, причастных к атаке. Власти заявили, что число подозреваемых может возрасти, пока идет следствие по делу о теракте.

Напомним, предыдущее сообщение об имени предполагаемого подозреваемого — Яхъи Машрапова, уроженца Кыргызстана, было опровергнуто самим мужчиной . Его фото по какой-то причине ранее распространяли власти Стамбула.

Нападение на клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Мужчина с автоматом убил полицейского около входа, а затем начал стрелять в посетителей. Погибли 39 человек . Нападавшему удалось скрыться. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». Полиция Турции задержала 14 человек в связи с нападением на клуб.