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Трамп выступил против освобождения узников Гуантанамо

04.01.2017 11:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Избранный президент США Дональд Трамп высказался против дальнейших освобождений узников, содержащихся на военной базе США в Гуантанамо. По мнению Трампа, которое он высказал на своей странице в Twitter, в Гуантанамо находятся «крайне опасные личности, и им нельзя разрешать возвращаться к боевым действиям».


Ранее представитель нынешнего президента Барака Обамы заявил, что в ближайшие дни еще ряд узников Гуантанамо могут быть выпущены на свободу. Газета Washington Post сообщала, что речь может идти от 19 заключенных, однако в Белом доме не подтвердили эту информацию.

Лагерь для военнопленных в Гуантанамо был создан после терактов в США 11 сентября 2001 года. Там содержатся предполагаемые мусульманские террористы, в отношении которых не ведутся официальные уголовные дела. Сейчас в Гуантанамо находятся 59 человек, из которых 23 имеют разрешение на освобождение. Барак Обама намеревался закрыть военную базу еще в 2009 году, однако ему это сделать не удалось.

 
 
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Барак Обама намеревался закрыть военную базу еще в 2009 году, однако ему это сделать не удалось.

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