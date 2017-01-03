Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и контролировать в первую очередь прекращение боевых действий. Об этом заявил в среду в Мариуполе председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц.





«ОБСЕ будет делать все, чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса, и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня», — заверил Курц.

При этом он отметил необходимость реалистического подхода к возможностям миссии. «Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу. В ОБСЕ 57 стран-членов и решения принимаются консенсусом», — подчеркнул министр, добавив, что «здесь необходимы усилия и там, где принимают решения, в Москве, Киеве и в других странах».

«Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Но Минские договоренности сегодня единственная база, документ, на основании которого мы должны действовать. И хотя меня не удовлетворяет уровень выполнения этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас. И могла быть еще хуже, чем сейчас. Я не удовлетворен нынешним статусом, но при отсутствии другого базового документа мы должны выполнять Минск», — заявил председатель ОБСЕ.

Визиты в Москву и Киев

Себастьян Курц также сообщил, что действующий председатель ОБСЕ в ближайшее время совершит визит в Москву и посетит Киев.

«В ближайшие недели планирую посетить Москву», — сказал Курц, не указав цель визита.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Курц через несколько недель вновь прибудет с визитом в Киев. Он также отметил, что 15 января исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Австрией. По его словам, в рамках празднования юбилея планируется также провести в Вене концерт Луганского симфонического оркестра, который сейчас находится в Северодонецке.

Во вторник, 3 января, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который в этом году является председателем ОБСЕ, прибыл с визитом в Украину. Он вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетил Мариуполь.