Президенты Молдовы и непризнанной республики Приднестровье Игорь Додон и Вадим Красносельский провели первую за восемь лет встречу. Об этом сообщается на сайте главы Приднестровья.

На встрече были определены вопросы во взаимоотношениях, требующие первоочередного решения.

«Речь идет о свободе перемещения граждан, признании документов, о железной дороге, связи. Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее — это работа двух сторон», — сказал Красносельский.

Додон в свою очередь отметил важность того, чтобы население увидело конкретный результат.

«Конечно, есть сложные вопросы, есть некоторые разные видения, но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан. Что касается других, более сложных вопросов, пройдет время, и на основании результатов, которых добьемся сейчас, мы найдем и их решение», — сказал президент Молдовы.