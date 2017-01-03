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Россия и США обменялись обвинениями по поводу "тактики выженной земли" в Сирии

04.01.2017 17:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия применяла в Сирии тактику «выжженной земли», которая привела к гибели мирных жителей, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу PBS.


Директор ЦРУ Джон Бреннан. Фото: Reuters

По словам главы ЦРУ, действия России в Сирии «в какой-то степени» можно назвать тактикой «выжженной земли», которая привела к разрухе и тысячам невинных смертей. «Это не то, что США стали бы когда-нибудь делать в любом из этих военных конфликтов», — заявил Бреннан.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ответ на это заявил, что международная коалиция, возглавляемая США, не подвергала авиаударам только объекты нефтедобычи «Исламского государства», передает ТАСС.


Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

«Удивительным образом под бомбардировки США и коалиции не попадали только уже захваченные ИГИЛ объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира», — заявил он.

Представитель Минобороны России также напомнил о действиях США в Японии, Югославии, Ираке и других странах.

«Хочу также напомнить, что развязанные США благодаря ложным данным ЦРУ крупнейшие войны последних десятилетий в Югославии, Ираке, Афганистане и Ливии везде начинались, продолжались и завершались разрушением американскими ВВС экономической инфраструктуры этих стран. И вряд ли случайно в очереди за подрядами на восстановление крупнейших объектов экономики и инфраструктуры странным образом первыми всегда оказывались близкие к ЦРУ и Пентагону крупнейшие американские компании», — отметил Конашенков.

Тактика выжженной земли — способ ведения боевых действий, подразумевающий уничтожение всего пригодного к использованию или потенциально полезного для противника. Обычно термин используется для обозначения уничтожения объектов промышленного, сельскохозяйственного, гражданского назначения при отступлении.

 
 
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Тактика выжженной земли - способ ведения боевых действий, подразумевающий уничтожение всего пригодного к использованию или потенциально полезного для...

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