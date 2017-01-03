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Россияне оказались среди подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле

04.01.2017 18:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Среди 40 человек, задержанных по делу о теракте в Стамбуле, есть в том числе и граждане России. Об этом сообщает агентство Dogan.


Фото: Reuters

Задержанные в провинции Измир — девять мужчин, двадцать детей и одиннадцать женщин. Среди них — выходцы из Дагестана и стран Средней Азии, точное число тех и других неизвестно. Ранее сообщалось, что там же были задержаны члены трех семей, некоторые из которых жили в городе Конья.

Глава МИД Турции Мевлют ​Чавушоглу заявил, что власти страны установили личность человека, который устроил теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь.

Напомним, предыдущее сообщение об имени предполагаемого подозреваемого — Яхъи Машрапова, уроженца Кыргызстана, было опровергнуто самим мужчиной. Его фото по какой-то причине ранее распространяли власти Стамбула.

Нападение на клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Мужчина с автоматом убил полицейского около входа, а затем начал стрелять в посетителей. Погибли 39 человек. Нападавшему удалось скрыться. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». Полиция Турции задержала 14 человек в связи с нападением на клуб.

 
 
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Задержанные в провинции Измир - девять мужчин, двадцать детей и одиннадцать женщин.

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