Среди 40 человек, задержанных по делу о теракте в Стамбуле, есть в том числе и граждане России. Об этом сообщает агентство Dogan .



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Задержанные в провинции Измир — девять мужчин, двадцать детей и одиннадцать женщин. Среди них — выходцы из Дагестана и стран Средней Азии, точное число тех и других неизвестно. Ранее сообщалось, что там же были задержаны члены трех семей, некоторые из которых жили в городе Конья.

Глава МИД Турции Мевлют ​Чавушоглу заявил, что власти страны установили личность человека, который устроил теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь.

Напомним, предыдущее сообщение об имени предполагаемого подозреваемого — Яхъи Машрапова, уроженца Кыргызстана, было опровергнуто самим мужчиной . Его фото по какой-то причине ранее распространяли власти Стамбула.

Нападение на клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Мужчина с автоматом убил полицейского около входа, а затем начал стрелять в посетителей. Погибли 39 человек . Нападавшему удалось скрыться. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». Полиция Турции задержала 14 человек в связи с нападением на клуб.