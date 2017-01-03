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Россияне оказались среди подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле
04.01.2017 18:43 — Новости Мира | Tut.by
Среди 40 человек, задержанных по делу о теракте в Стамбуле, есть в том числе и граждане России. Об этом сообщает агентство
Задержанные в провинции Измир — девять мужчин, двадцать детей и одиннадцать женщин. Среди них — выходцы из Дагестана и стран Средней Азии, точное число тех и других неизвестно. Ранее сообщалось, что там же были задержаны члены трех семей, некоторые из которых жили в городе Конья.
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Напомним, предыдущее сообщение об имени предполагаемого подозреваемого — Яхъи Машрапова, уроженца Кыргызстана, было
Нападение на клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Мужчина с автоматом убил полицейского около входа, а затем начал стрелять в посетителей.
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Задержанные в провинции Измир - девять мужчин, двадцать детей и одиннадцать женщин.
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