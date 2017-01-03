DW — об обысках в немецкой столице, сведениях, собранных Федеральной прокуратурой, и аресте предполагаемого сообщника тунисца Амри, совершившего теракт на рождественском базаре в Берлине.



Фото: Reuters

Вечером во вторник, 3 января, по поручению Федеральной прокуратуры, расследующей обстоятельства теракта на рождественском базаре в Берлине, и с санкции судьи Федеральной судебной палаты полиция провела два обыска в немецкой столице. Проверяли лиц, находившихся в контакте с застреленным в Милане тунисцем Анисом Амри, который, как установило следствие, сидел 19 декабря прошлого года за рулем грузовика, под колесами которого погибли 12 посетителей рынка . Свыше 50 получили увечья различной степени тяжести.

Два обыска

В одном случае полицейские обыскали квартиру мужчины, с которым, как считают установленным следователи, Анис Амри ранее жил под одной крышей, хотя и по другому берлинскому адресу. По материалам дела этот человек пока проходит как свидетель. Его возраст и национальность не уточняются. Следствие пытается установить, не появлялся ли Амри у своего знакомого незадолго до или сразу после теракта, сумел ли дозвониться ему в первой или во второй половине дня 19 декабря. В списке исходящих звонков сотового телефона Амри был обнаружен номер этого человека.

Второй обыск — в отличие от первого — проводила не обычная полиция, а спецподразделение GSG 9, задача которого — освобождение заложников и нейтрализация особо опасных преступников. Местом операции было одно из общежитий для беженцев в берлинском районе Шпандау. Внимание следствия привлек один из обитателей этого общежития — 26-летний гражданин Туниса. Он фигурирует в этом деле не как свидетель, а как подозреваемый.

По данным Федеральной прокуратуры этот человек был знаком с Амри не позднее, чем с конца 2015 года, и поддерживал контакт с ним еще и незадолго до или сразу после теракта. «Имеется подозрение, — сообщил во вторник представитель федерального прокурора, — что обвиняемый был осведомлен о планах Аниса Амри совершить террористический акт и возможно оказывал ему помощь».

Подробности прокуратуры

На пресс-конференции в эту среду, 4 декабря, представитель Федеральной прокуратуры в Карлсруэ Фрауке Кёлер (Frauke Köhler) сообщила некоторые дополнительные подробности. По ее словам, в частности, два тунисца «вечером накануне теракта встречались в ресторане в берлинском районе Митте и за ужином что-то интенсивно обсуждали». Кёлер добавила, что берлинское управление юстиции выдало ордер на арест тунисца, который является предполагаемым сообщником Аниса Амри, совершившего теракт на рождественской ярмарке в столице Германии.

Полиция арестовала мужчину в связи с расследованием, не связанным с терактом. Правоохранительные органы подозревают, что задержанный совершил «социальное мошенничество». По данным берлинской прокуратуры, с апреля по ноябрь 2015 года он получал социальную помощь для соискателей убежища сразу в нескольких городах, как минимум, под двумя псевдонимами. Параллельно продолжаются следственные действия по подозрению в его причастности к нападению на рождественскую ярмарку.

Представитель Федеральной прокуратуры рассказала также, что следствию удалось восстановить хронологию событий 19 декабря и маршрут движения грузовика. Во второй половине дня, поведала Кёлер, Амри находился на улице Фридрих-Краузе-Уфер, где был припаркован польский грузовик. Затем он ненадолго отлучился в мечеть на улице Перлебергер штрассе, вернулся к грузовику, завладел им, застрелив водителя , и примерно в половине восьмого вечера отправился в путь.

В восемь часов и две минуты грузовик, немного поколесив по городу, на высокой скорости заехал на территорию рождественского базара. Вскоре после теракта видеокамера у близлежащего вокзала Цоо зафиксировала мужчину, который преднамеренно повернулся лицом к объективу и продемонстрировал поднятый вверх указательный палец — символ таухида (исламский термин, которым обозначается догмат о единственности и единстве Аллаха. — Ред.). Следователи опознали в этом человеке Аниса Амри.

Тем временем итальянская полиция завершила баллистическую экспертизу пистолета, из которого стрелял Анис Амри, пытаясь избежать задержания в пригороде Милана. Согласно заключению экспертов, именно из этого оружия была выпущена и пуля в голову польского водителя, тело которого было 19 декабря обнаружено в кабине грузовика, протаранившего рождественский базар на площади Брайтшайдплатц в Берлине.



Анис Амри. Фото: Reuters

Просчеты полиции

Немецкая же пресса продолжает приводить примеры, свидетельствующие об ошибках и просчетах правоохранительных органов ФРГ, давно наблюдавших за Анисом Амри .

Так, по сообщению Süddeutsche Zeitung, на совещании в объединенном антитеррористическом центре 19−29 июля 2016 года представитель берлинского ведомства по уголовным делам предлагал выслать Амри из страны в упрощенном порядке на основании статьи 58-й закона о пребывании в Германии.

Эта статья позволяет немедленно депортировать иностранца из Германии при наличии обоснованного прогноза, что такой человеке представляет собой особую угрозу для безопасности страны. Участники совещания, однако, пришли к выводу, что имеющиеся сведения и оценки степени исходящей от Амри угрозы недостаточны для того, чтобы отстоять такое решение в суде.