﻿ Теракт в Берлине: Полиция восстановила хронологию событий. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Теракт в Берлине: Полиция восстановила хронологию событий

04.01.2017 20:26 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

DW — об обысках в немецкой столице, сведениях, собранных Федеральной прокуратурой, и аресте предполагаемого сообщника тунисца Амри, совершившего теракт на рождественском базаре в Берлине.


Фото: Reuters

Вечером во вторник, 3 января, по поручению Федеральной прокуратуры, расследующей обстоятельства теракта на рождественском базаре в Берлине, и с санкции судьи Федеральной судебной палаты полиция провела два обыска в немецкой столице. Проверяли лиц, находившихся в контакте с застреленным в Милане тунисцем Анисом Амри, который, как установило следствие, сидел 19 декабря прошлого года за рулем грузовика, под колесами которого погибли 12 посетителей рынка. Свыше 50 получили увечья различной степени тяжести.

Два обыска

В одном случае полицейские обыскали квартиру мужчины, с которым, как считают установленным следователи, Анис Амри ранее жил под одной крышей, хотя и по другому берлинскому адресу. По материалам дела этот человек пока проходит как свидетель. Его возраст и национальность не уточняются. Следствие пытается установить, не появлялся ли Амри у своего знакомого незадолго до или сразу после теракта, сумел ли дозвониться ему в первой или во второй половине дня 19 декабря. В списке исходящих звонков сотового телефона Амри был обнаружен номер этого человека.

Второй обыск — в отличие от первого — проводила не обычная полиция, а спецподразделение GSG 9, задача которого — освобождение заложников и нейтрализация особо опасных преступников. Местом операции было одно из общежитий для беженцев в берлинском районе Шпандау. Внимание следствия привлек один из обитателей этого общежития — 26-летний гражданин Туниса. Он фигурирует в этом деле не как свидетель, а как подозреваемый.

По данным Федеральной прокуратуры этот человек был знаком с Амри не позднее, чем с конца 2015 года, и поддерживал контакт с ним еще и незадолго до или сразу после теракта. «Имеется подозрение, — сообщил во вторник представитель федерального прокурора, — что обвиняемый был осведомлен о планах Аниса Амри совершить террористический акт и возможно оказывал ему помощь».

Подробности прокуратуры

На пресс-конференции в эту среду, 4 декабря, представитель Федеральной прокуратуры в Карлсруэ Фрауке Кёлер (Frauke Köhler) сообщила некоторые дополнительные подробности. По ее словам, в частности, два тунисца «вечером накануне теракта встречались в ресторане в берлинском районе Митте и за ужином что-то интенсивно обсуждали». Кёлер добавила, что берлинское управление юстиции выдало ордер на арест тунисца, который является предполагаемым сообщником Аниса Амри, совершившего теракт на рождественской ярмарке в столице Германии.

Полиция арестовала мужчину в связи с расследованием, не связанным с терактом. Правоохранительные органы подозревают, что задержанный совершил «социальное мошенничество». По данным берлинской прокуратуры, с апреля по ноябрь 2015 года он получал социальную помощь для соискателей убежища сразу в нескольких городах, как минимум, под двумя псевдонимами. Параллельно продолжаются следственные действия по подозрению в его причастности к нападению на рождественскую ярмарку.

Представитель Федеральной прокуратуры рассказала также, что следствию удалось восстановить хронологию событий 19 декабря и маршрут движения грузовика. Во второй половине дня, поведала Кёлер, Амри находился на улице Фридрих-Краузе-Уфер, где был припаркован польский грузовик. Затем он ненадолго отлучился в мечеть на улице Перлебергер штрассе, вернулся к грузовику, завладел им, застрелив водителя, и примерно в половине восьмого вечера отправился в путь.

В восемь часов и две минуты грузовик, немного поколесив по городу, на высокой скорости заехал на территорию рождественского базара. Вскоре после теракта видеокамера у близлежащего вокзала Цоо зафиксировала мужчину, который преднамеренно повернулся лицом к объективу и продемонстрировал поднятый вверх указательный палец — символ таухида (исламский термин, которым обозначается догмат о единственности и единстве Аллаха. — Ред.). Следователи опознали в этом человеке Аниса Амри.

Тем временем итальянская полиция завершила баллистическую экспертизу пистолета, из которого стрелял Анис Амри, пытаясь избежать задержания в пригороде Милана. Согласно заключению экспертов, именно из этого оружия была выпущена и пуля в голову польского водителя, тело которого было 19 декабря обнаружено в кабине грузовика, протаранившего рождественский базар на площади Брайтшайдплатц в Берлине.


Анис Амри. Фото: Reuters

Просчеты полиции

Немецкая же пресса продолжает приводить примеры, свидетельствующие об ошибках и просчетах правоохранительных органов ФРГ, давно наблюдавших за Анисом Амри.

Так, по сообщению Süddeutsche Zeitung, на совещании в объединенном антитеррористическом центре 19−29 июля 2016 года представитель берлинского ведомства по уголовным делам предлагал выслать Амри из страны в упрощенном порядке на основании статьи 58-й закона о пребывании в Германии.

Эта статья позволяет немедленно депортировать иностранца из Германии при наличии обоснованного прогноза, что такой человеке представляет собой особую угрозу для безопасности страны. Участники совещания, однако, пришли к выводу, что имеющиеся сведения и оценки степени исходящей от Амри угрозы недостаточны для того, чтобы отстоять такое решение в суде.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
DW - об обысках в немецкой столице, сведениях, собранных Федеральной прокуратурой, и аресте предполагаемого сообщника тунисца Амри, совершившего теракт на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Человек, допрашивавший Саддама: я предпочел бы его компанию Бушу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика