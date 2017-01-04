Израильский военнослужащий пехотной бригады «Кфир» 19-летний Елор Азария в среду военным судом страны признан виновным в непредумышленном убийстве раненого палестинца. Это судебное разбирательство разделило Израиль на два лагеря и спровоцировало бурные дискуссии в соцсетях.



Елор Азария. Фото: Reuters

«Суд отверг доводы защиты, согласно которым Азария действовал в рамках самообороны и не нашел никаких оправданий выстрелу в голову уже лежавшему на земле террористу», — отметила в своем документе глава военного суда полковник Майя Гелер.

Сразу после оглашения вердикта суда сотни демонстрантов, прибывших в Тель-Авив поддержать военнослужащего, попытались устроить массовые беспорядки. Полиции даже пришлось применить силу, а несколько человек были задержаны. В поддержку солдата выступили и многие израильские политики.

Свою оценку решению суда дал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. В среду вечером он написал на своей странице в «Фейсбуке»: «Это тяжелый день для нас всех, но, прежде всего, для Елора и его семьи, а также для солдат Армии обороны Израиля, многих граждан и родителей солдат, среди которых и я сам. Хочу призвать всех граждан Израиля проявить ответственное отношение к армии, командирам и начальнику Генштаба. У нас одна армия, и она является основой нашего существования. Наши солдаты — это наши сыновья и дочери, и они должны оставаться в стороне от любых разногласий. Я выступаю за помилование Елора Азарии».

Роковой выстрел

Инцидент, ставший причиной разделившего страну судебного разбирательства, произошел 24 марта 2016 года на территории Западного берега. Военный медик Азария вместе со своими сослуживцами по бригаде дежурил в районе Хеврона, когда двое вооруженных ножами палестинцев попытались напасть на израильских солдат.

Один нападавший был убит на месте, второй тяжело ранен и лежал на земле. Дальнейшие события были зафиксированы на видео одним из местных палестинских жителей, который передал эти кадры активистам правозащитной организации «Бецелем»: подойдя к раненому палестинскому мужчине, Азария выстрелил в него из автоматической винтовки.

В тот же вечер, 24 марта, видео было опубликовано местными и международными СМИ. Солдата немедленно взяли под стражу, а политическое и военное руководство страны поспешило сделать ряд заявлений, из которых следовало, что Азария нарушил этический код военнослужащего.

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«Израильские солдаты не должны так себя вести, мы не добиваем террористов, и тем более не действуем, исходя из личной мести», — заявил в день инцидента тогдашний министр обороны. В аналогичном духе в первые часы после инцидента высказался и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Слова Яалона вызвали бурю критики в обществе. Многие израильтяне посчитали, что таким образом глава оборонного ведомства фактически бросил солдата на произвол судьбы и, не дождавшись выводов следственной комиссии, объявил свой вердикт.

К слову, уже в начале апреля прошлого года, когда в СМИ были опубликованы результаты опросов общественного мнения, из которых следовало, что подавляющее большинство граждан страны на стороне солдата, глава правительства сменил тон высказываний. Нетаньяху заявил, что во всем следует тщательно разобраться и что он полагается на армию и судебную систему.

А вскоре Нетаньяху заменил и самого министра обороны. Вместо Яалона в должность вступил лидер партии «Наш дом Израиль» и в прошлом глава МИДа Авигдор Либерман, с первых дней инцидента в Хевроне выступавший в поддержку Азарии.

«Это суровый приговор, при этом я хотел бы обратить внимание всех граждан — и тех, кому понравилось это решение, и тех, кому нет, — что мы все обязаны уважать этот приговор. Мы также обязаны проявлять сдержанность. Несмотря на такой суровый приговор, армия окажет помощь солдату и его семье», — заявил Либерман в среду, после оглашения вердикта.

Доводы защиты

Уже на первом допросе следователей военной полиции Елор Азария заявил, что действовал в рамках самообороны. По его словам, он опасался, что на теле палестинца мог быть пояс смертника. Эту версию на суде подтвердил и один из сотрудников службы скорой помощи, прибывший на место для оказания помощи одному из раненых израильских солдат.

В поддержку Азарии выступил также Узи Даян, генерал-майор запаса, в прошлом заместитель начальника Генштаба. В ходе слушаний Даян подверг сомнению сам судебный процесс, отметив, что подобное расследование должно быть не уголовным, а дисциплинарным.

«Просто не укладывается в голове, что военнослужащего, которого государство отправляет для защиты своих граждан и дает ему оружие, это же государство обвиняет в убийстве палестинского террориста, это позор для всей системы», — заявил отставной генерал.

Однако суд не принял во внимание показания Даяна. Притом что в итоговом документе судья Гелер неоднократно называет убитого палестинца террористом, это отнюдь не снимает ответственности с действий самого военнослужащего.

«Нет никакой связи между возможной опасностью, которую ощущал Азария, и решением застрелить террориста. Суд рассматривает Елора Азарию как человека, действовавшего сознательно и имевшего конкретные мотивы убить уже нейтрализованного террориста», — отмечается в постановлении суда.

Также судьи не приняли довод о том, что смерть террориста наступила от шести пуль, выпущенных в него другими военнослужащими за несколько минут до выстрела Азарии. Именно это, по мнению экспертов, сыграло ключевую роль в решении суда. Экспертная оценка судебного патологоанатома показала, что палестинец скончался от седьмой пули, выпущенной в голову.

Политическое дело

В отличие от Авигдора Либермана, другие израильские политики правого толка менее сдержаны в своей реакции. Так министр просвещения Нафтали Беннет заявил, что Азарию следует немедленно помиловать. К нему присоединились и депутаты от «Ликуда», заявившие, что намерены сделать все возможное с целью помилования солдата.

В оппозиции говорят, что такая поддержка лишь навредила военнослужащему, а в будущем навредит и всей армии. По словам экс-министра иностранных дел Ципи Ливни, нападки на армию и военное командование опасны и могут внести раскол в израильское общество.

«Суд вынес приговор, и теперь все обязаны уважать решение суда. Армия выдержала экзамен, на котором провалились политики. Армия отдала под суд того, кто нарушил закон и нанес ущерб этическому коду ЦАХАЛ. И то, что делает сегодня часть политического руководства, ударяет в первую очередь по армии. Я это говорю как мать двоих сыновей, служащих в армии», — заявила Ливни.

Теперь в Израиле ждут следующего заседания военного суда, на котором начнется обсуждение возможного приговора. Максимальное наказание за подобное преступление — 20 лет тюрьмы. Впрочем, специалисты уже сегодня делают прогнозы, что — с учетом всех обстоятельств и мощного общественного резонанса — этот срок будет, скорее всего, сильно занижен.