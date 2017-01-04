Численность населения Алеппо за время конфликта сократилась более чем в 2,5 раза — с 4 млн до 1,5 млн человек, — но после освобождения сирийского города из-под контроля боевиков в него вернулись тысячи семей. Такие данные озвучил в среду исполняющий обязанности гуманитарного координатора ООН в Сирии Саджад Малик.



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«До кризиса в Алеппо проживали 4 миллиона человек. Сейчас, по нашим оценкам, численность населения города составляет 1,5 млн человек. В это число входят 400 тысяч внутренне перемещенных лиц», — сообщил он по видеосвязи из офиса ООН в Алеппо.

При этом Саджад Малик затруднился даже приблизительно назвать число людей, проживающих в восточной части Алеппо. В сентябре ООН утверждала, что в окружении сирийских войск там находятся более 250 тыс., однако впоследствии признала, что это число оказалось завышено. Всего с середины декабря в рамках сделки между правительством и вооруженными группировками из Восточного Алеппо были выведены около 36 тыс. человек, в том числе боевики и их семей.

Как сообщил гуманитарный координатор ООН, жители Алеппо тысячами возвращаются в освобожденные кварталы города. По его словам, только в район Масакин-Ханано, контроль над которым правительственные силы вернули в ноябре прошлого года, прибыли 2,2 тысячи семей. «Люди начинают возвращаться и в другие кварталы. Их число с каждым днем растет», — сказал Малик. По его словам, ООН и ее партнеры ведут регистрацию мирных жителей, и более точные данные появятся уже в ближайшие дни.

У сирийцев появилась надежда

Говоря о ситуации в Восточном Алеппо, гуманитарный координатор ООН в Сирии отметил, что не ожидал увидеть настолько масштабные разрушения.

«Инфраструктура очень сильно повреждена или полностью разрушена практически в каждом квартале. Школы, больницы, клиники, дороги, магазины, жилые дома, объекты наследия получили очень сильные повреждения», — сказал он, добавив, что восстановление города займет «очень длительное время» и потребует огромных инвестиций.

Несмотря на это, у жителей Алеппо появилось чувство надежды благодаря тому, что стихли орудия, заявил Саджад Малик. «Они начинают возвращаться в свои дома и строить свою жизнь заново. Они просят у нас самые базовые товары, это очень умелые люди, им многого не надо», — отметил он. Он призвал международное сообщество подарить надежду сирийцам и сберечь их оптимизм, обеспечив в стране мир.

Ситуация с доступом улучшается

Как заявил гуманитарный координатор ООН, международные наблюдатели, начавшие работу в Алеппо в соответствии с принятой в декабре резолюцией Совета Безопасности, не испытывают трудностей с доступом в восточные районы города.

Исключением является район Шейх-Саид, который продолжают очищать от мин и неразорвавшихся боеприпасов. По его словам, наблюдатели ООН ежедневно патрулируют Восточный Алеппо, общаясь с местными жителями, а вечером возвращаются на свою базу в западной части города.

Тем временем в городе проводится полномасштабная гуманитарная операция. Каждый день в пострадавших от боевых действий районах работают 7 мобильных клиник и 10 медицинских бригад, заготовлены 70 тонн лекарств и медикаментов, рассчитанных на 300 тысяч процедур. Более 10 тысяч детей были привиты от полиомиелита, 20 тыс. человек два раза в день получают горячую еду и 40 тыс. — свежий хлеб, перечислил Малик

Он сообщил, что Программа развития ООН совместно с властями города осуществляет программу по очистке улиц города от обломков зданий и уничтоженных автомобилей. Кроме того, впервые за несколько месяцев восстановлена подача питьевой воды 1,1 млн человек, что значительно сокращает риск вспышек инфекционных заболеваний.