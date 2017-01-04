Бывший глава правительства Косово Рамуш Харадинай в среду, 4 января, был задержан по обвинению в преступлениях, предположительно совершенных во время войны края. Сообщается, что Харадинай, обладающий дипломатическим паспортом, вылетел из Приштины в Базель, где и был задержан французскими властями на основании выпущенного Сербией ордера на арест. МИД Косово подтвердил арест Харадиная.



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Французский суд в четверг планирует рассмотреть случай, чтобы решить, удовлетворять ли прошение об экстрадиции Харадиная. Возможным препятствием для этого может стать политические мотивы преследования экс-премьера.

Во время войны в Косово в 1998−99 годах Харадинай возглавлял Армию освобождения Косова. В декабре 2004 года он был избран первым премьер-министром края. Через сто дней он добровольно ушел со своего поста в связи с обвинениями, которые предъявил ему Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии. В 2008 году он был оправдан по 37 пунктам обвинения. Спустя два года оправдательный приговор был отменен, однако в 2012 году снова подтвержден.