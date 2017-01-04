В Греции арестовали одну из самых разыскиваемых террористок 48-летнюю Полу Рупу, сообщает Газета. Ru со ссылкой на «Афинское агентство новостей».



Фото: thestival.gr

Уточняется, что Рупа не оказала сопротивления полиции, но попросила защитить ребенка, который был с ней во время задержания. Также была арестована укрывавшая их женщина.

Панайота (Пола) Рупа вместе с мужем Никосом Мазиотисом возглавляла ныне распущенную греческую леворадикальную группировку «Революционная борьба».

Она была заочно осуждена за ряд терактов, включая обстрел посольства США в Афинах из гранатомета в 2007 году. В январе 2014 года министр общественного порядка Греции Никос Дендиас пообещал четыре миллиона евро за информацию о Никосе Мазиотисе и Панайоте Рупе. Супругов арестовали в 2010 году, однако через полтора года (максимальный срок задержания в период следствия и суда) отпустили. Оба были обязаны регулярно отмечаться в полицейском участке в Афинах. В последний раз они там побывали летом 2013 года.

Никоса Мазиотиса арестовали в 2014 году.

В 2016 году Пола попыталась угнать вертолет и освободить мужа из тюрьмы, но пилот оказал ей сопротивление. В итоге попытка побега не удалась, но сама Рупа снова сумела скрыться.