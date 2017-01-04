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Власти Турции установили национальность исполнителя теракта в Стамбуле
05.01.2017 13:51 — Новости Мира | Tut.by
Власти Турции установили национальность и предполагаемое местонахождение террориста, устроившего стрельбу в центре Стамбула в ночь на 1 января.
Убивший 39 человек в центре Стамбула террорист, возможно, является уйгуром. Об этом, как сообщает агентство Reuters, в эфире телеканала, А Haber сообщил заместитель главы турецкого правительства Вейси Кайнак.
По его словам, властям также удалось установить предполагаемое местонахождение террориста. По одной из версий он скрывается за границей, однако не исключено, что к поимке преступника приведут и следственные действия в самой Турции.
Кайнак также заявил, что террорист действовал в одиночку, однако не исключено, что у него были сообщники.
Накануне турецкие власти
Также в Анкаре заявили о том, что
Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Злоумышленнику удалось скрыться. Ответственность за нападение на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».
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Властям также удалось установить предполагаемое местонахождение террориста.
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