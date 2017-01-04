Тунисец Анис Амри, который, по версии следствия, совершил теракт в Берлине 19 декабря, искал в интернете инструкции для изготовления взрывных устройств, а также пытался приобрести крупнокалиберное оружие. Об этом сообщила в четверг немецкая газета «Кельнер штадт-анцайгер» со ссылкой на данные следствия.



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Правоохранительные органы полагают, что Амри был напрямую связан с «исламистом номер один» в Германии Абу Валаа, который сам себя называл «официальным представителем «Исламского государства». Именно под его влиянием тунисец стал придерживаться радикальных взглядов и готовился совершить теракт в ФРГ.

Ячейка, сформировавшаяся вокруг Валаа, сумела завербовать в свои ряды как минимум десять новых членов ИГ, пишет «Кельнер штадт-анцайгер». Издание отмечает, что исламисты планировали выслать новых соратников в Сирию для участия в войне на стороне террористов. Перед отправкой в горячие точки их обеспечивали поддельными документами, телефонными номерами тех, кто проведет их в арабскую республику или поможет укрыться на турецко-сирийской границе.

Вечером 19 декабря в немецкой столице тягач с прицепом, которым управлял Амри, въехал в толпу посетителей рождественского рынка. В результате погибли 12 человек , 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован полицейскими в Милане.