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берлинский террорист был напрямую связан с "исламистом номер один" в Германии

05.01.2017 14:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Тунисец Анис Амри, который, по версии следствия, совершил теракт в Берлине 19 декабря, искал в интернете инструкции для изготовления взрывных устройств, а также пытался приобрести крупнокалиберное оружие. Об этом сообщила в четверг немецкая газета «Кельнер штадт-анцайгер» со ссылкой на данные следствия.


Фото: Reuters

Правоохранительные органы полагают, что Амри был напрямую связан с «исламистом номер один» в Германии Абу Валаа, который сам себя называл «официальным представителем «Исламского государства». Именно под его влиянием тунисец стал придерживаться радикальных взглядов и готовился совершить теракт в ФРГ.

Ячейка, сформировавшаяся вокруг Валаа, сумела завербовать в свои ряды как минимум десять новых членов ИГ, пишет «Кельнер штадт-анцайгер». Издание отмечает, что исламисты планировали выслать новых соратников в Сирию для участия в войне на стороне террористов. Перед отправкой в горячие точки их обеспечивали поддельными документами, телефонными номерами тех, кто проведет их в арабскую республику или поможет укрыться на турецко-сирийской границе.

Вечером 19 декабря в немецкой столице тягач с прицепом, которым управлял Амри, въехал в толпу посетителей рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован полицейскими в Милане.

 
 
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Правоохранительные органы полагают, что Анис Амри был напрямую связан с "исламистом номер один" в Германии Абу Валаа, который сам себя называл "официальным...

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