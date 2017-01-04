Власти Турции поставили под вопрос дальнейшее пребывание авиации возглавляемой США антитеррористической коалиции на базе Инджирлик на юго-востоке страны.



Авиабаза Инджирлик. Фото: Reuters

Как заявил в интервью телеканалу A Haber заместитель премьер-министра Турции Вейси Кайнак, в Анкаре сейчас обсуждают вопрос дальнейшего пребывания самолетов антитеррористической коалиции на своей территории. Причиной является недостаточная, по мнению турецких чиновников, помощь США на севере Сирии.



Слова Кайнака прокомментировал официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин, сообщает агентство Reuters . По его словам, нет необходимости принимать быстрое решение по базе Инджирлик. Однако и он задался вопросом, почему США поддерживают курдов на севере Сирии, однако не помогают турецкой армии в боях за город Аль Баб, который удерживают боевики «Исламского государства».



Калин при этом выразил надежду на то, что новый президент США Дональд Трамп станет внимательней относиться к интересам Турции в ближневосточном регионе.



Ранее представитель Пентагона заявил, что США в настоящее время ведут переговоры с Турцией касательно более активной поддержки операции на севере Сирии.



3 января Министерство обороны США сообщило о налетах авиации коалиции на Аль Баб. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что не наносили ударов по террористам, ограничившись «демонстрацией силы».