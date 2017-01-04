|
Турция поставила под вопрос вылеты ВВС США со своей базы
05.01.2017 16:13 — Новости Мира | Tut.by
Власти Турции поставили под вопрос дальнейшее пребывание авиации возглавляемой США антитеррористической коалиции на базе Инджирлик на юго-востоке страны.
Как заявил в интервью телеканалу
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной является недостаточная, по мнению турецких чиновников, помощь США на севере Сирии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии