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В турецком Измире произошел взрыв
05.01.2017 17:08 — Новости Мира | Tut.by
В турецком городе Измир на западе страны произошел взрыв, передает
Сообщается, что инцидент произошел рядом со зданием суда. По крайней мере три чесловека пострадали. Информация о погибших уточняется. На место происшествия направлены отряды скорой помощи.
Как передает
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Инцидент произошел рядом со зданием суда.
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