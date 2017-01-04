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В турецком Измире произошел взрыв

05.01.2017 17:08 — Новости Мира | Tut.by  
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В турецком городе Измир на западе страны произошел взрыв, передает CNN Turk.

Сообщается, что инцидент произошел рядом со зданием суда. По крайней мере три чесловека пострадали. Информация о погибших уточняется. На место происшествия направлены отряды скорой помощи.

Как передает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы, турецкие полицейские в ходе перестрелки ликвидировали двух предполагаемых террористов, устроивших взрыв в Измире. В настоящий момент разыскивается третий организатор террористического акта.

 
 
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Инцидент произошел рядом со зданием суда.

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