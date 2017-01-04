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Разведка США заявила о причастности высшего руководства России к хакерским атакам
05.01.2017 19:07 — Новости Мира | Tut.by
Разведка США исходит из того, что недавние хакерские атаки на США, приписываемые Вашингтоном Москве, могли быть санкционированы только высшим российским руководством. Такое утверждение приводится в совместном заявлении директора национальной разведки США Джеймса Клэппера, заместителя министра обороны США по разведке Марселя Леттре и главы Агентства национальной безопасности и Киберкомандования ВС США адмирала Майкла Роджерса, распространенном на слушаниях в четверг, 5 января, в сенатском комитете по делам вооруженных сил.
«Мы считаем, что только самые высокопоставленные официальные лица в России могли санкционировать недавнее хищение и огласку данных, связанных с выборами» в США, утверждается в документе. Авторы поясняют, что исходят в этой оценке «из масштабов и важности объектов атаки».
Такой же вывод разведка США делала и оглашала еще в октябре нового года. В России обвинения США на эту тему не раз отвергались.
Доклад разведсообщества
При этом директор национальной разведки Джеймс Клэппер сообщил, что доклад разведсообщества по хакерским атакам «будет распространен в начале будущей недели».
По его словам, при распространении доклада разведка «уделит должное внимание защите источников и методов», т.е. огласка будет заведомо неполной.
Участие ФБР, ЦРУ и АНБ
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности (АНБ) участвовали в подготовке доклада разведсообщества США по хакерским атакам, заявил Клэппер.
«Да, готовящийся доклад готовили эти три ведомства: ЦРУ, ФБР и АНБ», — сказал он. Клэппер также подтвердил, что все эти службы разделяют мнение о якобы причастности к кибератакам российских властей. При этом, по его словам, речь идет не только о компьютерных взломах, но и о распространении в сети ложной информации.
Ранее агентство
Оценка мотивов кибератак
Также Клэппер заявил, что оценка предполагаемых мотивов действий России будет содержаться в ожидаемом докладе.
«Да, мы укажем некую мотивацию», — сказал он, добавив, что не хотел бы далее вдаваться в содержание доклада до его публикации.
На дополнительный вопрос о том, «как отбить у России охоту к вмешательству» в политические процессы в США, Клэппер ответил, что об этом речь если и пойдет, то не в самом докладе, а отдельно. Сам доклад будет отвечать на вопросы относительно предполагаемого иностранного вмешательства в выборы в США за последние избирательные циклы, поставленные действующим президентом США Бараком Обамой.
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При этом директор национальной разведки Джеймс Клэппер сообщил, что доклад по хакерским атакам "будет распространен в начале будущей недели".
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