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Разведка США заявила о причастности высшего руководства России к хакерским атакам

05.01.2017 19:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Разведка США исходит из того, что недавние хакерские атаки на США, приписываемые Вашингтоном Москве, могли быть санкционированы только высшим российским руководством. Такое утверждение приводится в совместном заявлении директора национальной разведки США Джеймса Клэппера, заместителя министра обороны США по разведке Марселя Леттре и главы Агентства национальной безопасности и Киберкомандования ВС США адмирала Майкла Роджерса, распространенном на слушаниях в четверг, 5 января, в сенатском комитете по делам вооруженных сил.


Фото: Reuters / Thomas Peter

«Мы считаем, что только самые высокопоставленные официальные лица в России могли санкционировать недавнее хищение и огласку данных, связанных с выборами» в США, утверждается в документе. Авторы поясняют, что исходят в этой оценке «из масштабов и важности объектов атаки».

Такой же вывод разведка США делала и оглашала еще в октябре нового года. В России обвинения США на эту тему не раз отвергались.

Доклад разведсообщества

При этом директор национальной разведки Джеймс Клэппер сообщил, что доклад разведсообщества по хакерским атакам «будет распространен в начале будущей недели».

По его словам, при распространении доклада разведка «уделит должное внимание защите источников и методов», т.е. огласка будет заведомо неполной.

Участие ФБР, ЦРУ и АНБ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности (АНБ) участвовали в подготовке доклада разведсообщества США по хакерским атакам, заявил Клэппер.

«Да, готовящийся доклад готовили эти три ведомства: ЦРУ, ФБР и АНБ», — сказал он. Клэппер также подтвердил, что все эти службы разделяют мнение о якобы причастности к кибератакам российских властей. При этом, по его словам, речь идет не только о компьютерных взломах, но и о распространении в сети ложной информации.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что данный доклад уже был передан президенту США Бараку Обаме.

Оценка мотивов кибератак

Также Клэппер заявил, что оценка предполагаемых мотивов действий России будет содержаться в ожидаемом докладе.

«Да, мы укажем некую мотивацию», — сказал он, добавив, что не хотел бы далее вдаваться в содержание доклада до его публикации.

На дополнительный вопрос о том, «как отбить у России охоту к вмешательству» в политические процессы в США, Клэппер ответил, что об этом речь если и пойдет, то не в самом докладе, а отдельно. Сам доклад будет отвечать на вопросы относительно предполагаемого иностранного вмешательства в выборы в США за последние избирательные циклы, поставленные действующим президентом США Бараком Обамой.

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При этом директор национальной разведки Джеймс Клэппер сообщил, что доклад по хакерским атакам "будет распространен в начале будущей недели".

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