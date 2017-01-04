Бельгийские власти хотят в будущем проверять пассажиров поездов и автобусов международного сообщения. Возможно ли это, и означают ли такие планы прощание с Шенгенским договором?



Фото: Reuters

Тунисец Анис Амри, берлинский террорист , после того как протаранил рождественский базар в немецкой столице, беспрепятственно пересек половину Европы: на автобусе и поезде он выехал из Германии в Нидерланды, а потом через Францию в итальянский Милан. Амри удалось это сделать потому, что в рамках единого Шенгенского пространства не предусмотрен регулярный контроль на внутренних границах стран, подписавших одноименное соглашение.

Выборочный контроль

Между тем эти границы сегодня не столь открыты, как прежде: с момента кульминации кризиса с беженцами осенью 2015 года разные государства Шенгенской зоны вновь ввели контроль на своих рубежах. Например, Германия возобновила проверки на границе с Австрией. Это происходит полностью в соответствии с европейским правом. Согласно ему, для введения контроля необходимы веские причины, он должен быть согласован с Еврокомиссией и ограничен по времени.

С тех пор действие таких проверок неоднократно продлевалось, и в феврале в очередной раз будет принято решение по этому вопросу. Однако из-за большого числа людей, ежедневно пересекающих границы, контроль может носить только выборочный характер.

Кроме того, открытые внутренние границы внутри ЕС — один из ключевых символов единой Европы, которым едва ли кто-то хотел бы легкомысленно пожертвовать.

Но во времена терроризма и захлестнувших континент волн беженцев свобода передвижения, дарованная Шенгеном, оказалась под постоянно усиливающимся давлением. Что касается авиасообщения, то Евросоюз уже принял решение, что пассажиров будут контролировать путем всеобъемлющего сбора данных. После почти пятилетних дискуссий о защите личных данных Европарламент в апреле 2016 года одобрил введение соответствующей единой европейской системы.

Плюсы и минусы новой системы

Согласно ей, авиакомпании обязаны регистрировать имена, номера телефонов, способы оплаты билета, точные места в самолете и другие данные пассажиров. А потом вводить их в единую систему, чтобы службы безопасности заблаговременно могли выявить возможные угрозы.

Данная система сначала будет действовать для авиарейсов в Евросоюз и из него. При этом страны-члены ЕС могут использовать ее и для внутриевропейских полетов.

Однако есть одна загвоздка: система сбора и контроля данных должна начать работать только с 2018 года. Более того, еврокомиссар Джулиан Кинг, отвечающий за безопасность и борьбу с терроризмом, посетовал минувшей осенью, что у 11 государств ЕС до сих пор нет планов по запуску системы.

Тем временем Бельгия обращает внимание не только на медленное введение системы в действие, но и на то, что она касается лишь авиасообщения. Нет никакого смысла закрывать одну дверь, если все остальные остаются открытыми, заявил министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон в интервью телеканалу VRT.

Большие проблемы при реализации

Уже после взрыва в 2015 году в поезде Thalys Бельгия объявила о планах ввести контроль пассажиров и их багажа на многочисленных вокзалах. Тогда они были отклонены по причине слишком больших затрат, связанных с этим. Сейчас бельгийское правительство планирует собирать и оценивать личные данные пассажиров всех пересекающих границы страны автобусов, поездов и судов. На эту тему Бельгия ведет переговоры с соседними странами: Германией, Нидерландами и Францией. А ее главной целью является сбор таких данных во всем Евросоюзе.

Однако проект не вызвал широкого отклика, прежде всего у железнодорожных компаний. Европейское объединение железных дорог (CER) уже в сентябре предупредило, что всеобъемлющий контроль сильно увеличит нагрузку на компании и приведет к возникновению неудобств у пассажиров.

Для тех из них, кто использует поезда Thalys, предоставление личных данных было бы не столь сложным, так как существует процедура обязательного заказа билетов. Но в случае немецких скоростных поездов ICE, курсирующих между Франкфуртом-на-Майне и Брюсселем, это условие отсутствует. Тут билет можно купить прямо в поезде. Не говоря уже о небольших составах регионального значения.

В связи с этим представитель концерна Deutsche Bahn предупредил о «далеко идущих последствиях для железнодорожного сообщения между Германией и Бельгией, если власти последней претворят свою инициативу в жизнь. А представитель Еврокомиссии заявил об «особой обеспокоенности».

Контроль непосредственно в поездах, по его словам, едва ли осуществим. Проведение же его на вокзалах привело бы к появлению длинных очередей, которые стали бы «новыми целями» для террористов.

У предложения Бельгии есть сторонники в ЕС

Тем не менее у бельгийского проекта есть и сторонники. Нидерландская газета Volkskrant процитировала слова источника из Министерства юстиции о том, что премьер-министр Рютте работает над предложением, согласно которому пассажиры поездов и автобусов международного сообщения при покупке билетов должны будут предъявлять документ, удостоверяющий личность.

А лидер французского ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен вообще в идеале хотела бы отменить Шенгенское соглашение. Этот беспрепятственный проезд через минимум две или три страны «является симптоматичным для полного фиаско в сфере безопасности, которое представляет собой Шенгенское пространство», так Ле Пен прокомментировала бегство Аниса Амри из Берлина в Милан.

Но даже если Бельгия серьезно намерена добиваться осуществления своих планов, возникает целый ряд неразрешимых вопросов. Что делать с автотранспортом, на который приходится большая часть пересекающего границы сообщения?

Ведь уже сегодня на бельгийских границах работают камеры, снимающие проезжающие автомобили. Но о машине с предполагаемым террористом, как о подозрительной, сначала должно быть доложено, а потом принято решение. В случае с терактом в Берлине совершивший его Анис Амри лишь через 48 часов после происшедшего был объявлен в розыск.