Берлинский террорист был хорошо известен немецким властям и включен в список потенциальных экстремистов. Анис Амри подавал ходатайства об убежище под вымышленными именами в разных городах.



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У террориста Аниса Амри, устроившего теракт на рождественской ярмарке в Берлине, было 14 вымышленных имен, под которыми он был известен полиции и властям. Об этом в четверг, 5 января, заявил начальник уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Дитер Шюрман (Dieter Schürmann), выступая в земельном парламенте Дюссельдорфа на специальном заседании. Эта федеральная земля была основным местом проживания тунисца.

Министр внутренних дел земли Ральф Ягерь (Ralf Jager) заявил, что нападение в Берлине организовал человек, который был «хорошо известен службам безопасности во всей Германии». Амри приехал в страну в 2015 году. Позже власти включили его в список потенциальных экстремистов и подозревали в контактах с представителями салафистских группировок. За 26-летним мужчиной было установлено наблюдение, однако у властей так и не появилось конкретных доказательств того, что уроженец Туниса планировал теракт. По словам Дитера Шюрмана, в итоге следователи исчерпали «все имеющиеся юридические полномочия для предотвращения возможной опасности».

Под вымышленными именами Амри в 2015 году подавал ходатайства об убежище в Карслруэ, Берлине, Дортмунде, Фрайбурге, Оберхаузене и других немецких городах. Его запросы были отклонены в июне 2016 года, после чего немецкие власти начали работу над выдворением тунисца из страны. Однако необходимые для этого документы прибыли слишком поздно. Долгое время Тунис отказывался признавать Аниса Амри своим гражданином.

19 декабря грузовик, за рулем которого находился Амри, врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. 22 декабря Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Аниса Амри, 23 декабря он был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.