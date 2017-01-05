Циклон «Аксель», который принес сильный ветер и понижение температуры, а также спровоцировал высокие волны на немецком побережье Балтийского моря, причинил серьезный ущерб курортам севера Германии — острову Рюген и полуострову Узедом (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). Как сообщил бургомистр города Бинц Карстен Шнайдер, ущерб лишь на вверенной ему территории составил около 500 тысяч евро.

Фото опубликовано Strandhaus No.7 (@strandhaus_no.7) Янв 4 2017 в 10:14 PST

Сильный ветер спровоцировал волны высотой от 1,55 до 1,83 метра, которые размывали спуски к пляжам, разрушали набережные, смывали в море деревья и припаркованные автомобили. Пользователи социальных сетей публикуют фотографии, на которых запечатлены подтопленные улицы и разрушенные постройки.

Фото опубликовано Julia (@lillesolundpelle) Янв 5 2017 в 3:18 PST

«Это был самый серьезный прилив с 2006 года», — заявил со своей стороны представитель Федерального ведомства по вопросам судоходства и гидрографии Юрген Хольферт.

Фото опубликовано Karen (@pictonsand) Янв 5 2017 в 12:40 PST

Тем временем в других регионах Германии «Аксель» стал причиной снегопадов и гололеда. В частности, в Баварии за последние сутки было зафиксировано около 200 дорожно-транспортных происшествий, вызванных непогодой.