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"Аксель" нанес Германии ущерб в сотни тысяч евро

05.01.2017 22:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Циклон «Аксель», который принес сильный ветер и понижение температуры, а также спровоцировал высокие волны на немецком побережье Балтийского моря, причинил серьезный ущерб курортам севера Германии — острову Рюген и полуострову Узедом (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). Как сообщил бургомистр города Бинц Карстен Шнайдер, ущерб лишь на вверенной ему территории составил около 500 тысяч евро.

 

Сильный ветер спровоцировал волны высотой от 1,55 до 1,83 метра, которые размывали спуски к пляжам, разрушали набережные, смывали в море деревья и припаркованные автомобили. Пользователи социальных сетей публикуют фотографии, на которых запечатлены подтопленные улицы и разрушенные постройки.

 

 

«Это был самый серьезный прилив с 2006 года», — заявил со своей стороны представитель Федерального ведомства по вопросам судоходства и гидрографии Юрген Хольферт.

 

 

Тем временем в других регионах Германии «Аксель» стал причиной снегопадов и гололеда. В частности, в Баварии за последние сутки было зафиксировано около 200 дорожно-транспортных происшествий, вызванных непогодой.

 
 
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Сильный ветер, который принес циклон, спровоцировал волны высотой от 1,55 до 1,83 метра на немецком побережье Балтийского моря.

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