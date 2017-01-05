﻿ Сына Осамы бин Ладена внесли в черный список террористов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сына Осамы бин Ладена внесли в черный список террористов

05.01.2017 21:51 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти США внесли имя сына экс-главы группировки «Аль-Каида» Осамы бин Ладена в черный список террористов. Это означает, что гражданам США запрещено связываться с ним, а все его счета на территории страны подлежат заморозке.


Фото: Reuters

В списке, который составляет Госдепартамент США, Хамза бин Ладен назван «особо опасным международным террористом».

В перечень также попал один из лидеров «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Ибрагим аль-Банна.

Американские спецслужбы утверждают, что Хамза бин Ладен стал активным пропагандистом «Аль-Каиды» после смерти своего отца, убитого в Пакистане ходе операции спецслужб США в мае 2011 года. 

Во время обыска в доме бин Ладена были найдены письма, в которых Хамза просит главу «Аль-Каиды» обучить его и сделать своим наследником. По данным спецслужб США, Осама бин Ладен планировал передать сыну управление «Аль-Каидой», хотя на момент написания письма (2009 год) они не виделись более восьми лет.

Однако в итоге после смерти бин Ладена главой группировки стал египтянин Айман Завахири.

При этом Хамза бин Ладен время от времени выпускал видеообращения к своим сторонникам, в которых грозил США новыми нападениями.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это означает, что гражданам США запрещено связываться с ним, а все его счета на территории страны подлежат заморозке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Бельгия ставит под вопрос будущее Шенгена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика