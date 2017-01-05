Власти США внесли имя сына экс-главы группировки «Аль-Каида» Осамы бин Ладена в черный список террористов. Это означает, что гражданам США запрещено связываться с ним, а все его счета на территории страны подлежат заморозке.



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В списке, который составляет Госдепартамент США, Хамза бин Ладен назван «особо опасным международным террористом».

В перечень также попал один из лидеров «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Ибрагим аль-Банна.

Американские спецслужбы утверждают, что Хамза бин Ладен стал активным пропагандистом «Аль-Каиды» после смерти своего отца, убитого в Пакистане ходе операции спецслужб США в мае 2011 года.

Во время обыска в доме бин Ладена были найдены письма, в которых Хамза просит главу «Аль-Каиды» обучить его и сделать своим наследником. По данным спецслужб США, Осама бин Ладен планировал передать сыну управление «Аль-Каидой», хотя на момент написания письма (2009 год) они не виделись более восьми лет.

Однако в итоге после смерти бин Ладена главой группировки стал египтянин Айман Завахири.

При этом Хамза бин Ладен время от времени выпускал видеообращения к своим сторонникам, в которых грозил США новыми нападениями.