Директор национальной разведки США пообещал объяснить, по какой причине Россия якобы вмешалась в ход президентских выборов в Америке.



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По словам шефа разведки генерала Джеймса Клэппера, российский президент Владимир Путин приказал взломать электронную почту Демократической партии, и мотивы этих действий будут обнародованы на следующей неделе.

В своем заявлении генерал так и не сказал, что это было «актом войны».

Москва отрицает причастность к кибератакам на сервер Демократической партии, однако США объявили о введении новых санкций против ряда российских официальных лиц.

В четверг президенту Бараку Обаме был представлен доклад о вмешательстве извне в ход избирательной кампании в США.

Вновь избранного президента США Дональда Трампа проинформируют о содержании этого документа в пятницу. Часть доклада, где не содержится секретная информация, будет обнародована на следующей неделе.

«Пропаганда, дезинформация и фейки»

Высшие чины разведывательных служб США ответили на вопросы членов комитета сената США по делам вооруженных сил, который расследует предполагаемое вмешательство в ход предвыборной кампании.

Из сказанного представителями разведслужб следует, что Москва вмешалась в ход избирательной кампании, чтобы помочь кандидату-республиканцу Дональду Трампу одержать победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.

На вопрос конгрессмена: «Можете ли вы сказать, что мотивы исходили от Путина ?» генерал Клэппер ответил: «Да, мы укажем, от кого исходила мотивация».

Клэппер назвал усилия России «многогранной кампанией», в которую входила «классическая пропаганда, дезинформация, (и) фейки».

В совместном заявлении разведслужб, подготовленном для слушаний в сенате, говорится, что в распоряжении России есть усовершенствованные хакерские технологии, которые представляют серьезную угрозу для широкого ряда интересов США.

«Россия — это полноценный участник киберпространства, который представляет собой главную угрозу для правительства США, для военной, дипломатической, коммерческой и другой важной инфраструктуры», — говорится в заявлении, подписанном директором Национальной разведки Джеймсом Клэппером, директором Агентства национальной безопасности США Майклом Роджерсом и заместителем главы Пентагона по вопросам разведки Марселем Леттре.

Сенатор Маккейн, открывший слушания, напомнил их участникам, что они собрались не для того, чтобы «подвергнуть сомнению исход президентских выборов».

«Мы не можем утверждать, что они не изменяли данные подсчета голосов или что-нибудь в этом роде», — сказал Клэппер, комментируя разведывательную операцию России, добавив, что у русских могло быть «несколько мотиваций».

«У нас нет возможности оценить влияние, которое эти действия возымели на выбор, сделанный электоратом», — пояснил шеф национальной разведки США.

На вопрос сенатора Маккейна, было ли это «актом войны», Джеймс Клэппер ответил: «Я не думаю, что вопрос такой значимости входит в полномочия разведывательного сообщества».

Трамп — «почитатель разведслужб»

Дональд Трамп неоднократно отвергал звучавшие ранее обвинения в том, что российское правительство стояло за взломом компьютеров Джона Подесты, менеджера избирательной кампании Хиллари Клинтон и за хакерскими атаками на серверы Национального комитета Демократической партии.

В течение нескольких последних месяцев Трамп подвергал сомнению заявления разведслужб США о причастности России к кибератакам. В четверг Трамп сказал однако, что является «большим почитателем» разведывательных агентств.

На прошлой неделе Трамп обещал обнародовать информацию о взломах «во вторник или среду», однако на деле этого не произошло.

В конце декабря департамент внутренней безопасности США опубликовал рассекреченный доклад, дабы подтвердить обвинения о том, что правительство России сознательно стремилось продвигать кандидатуру Трампа.

Администрация Обамы также выдворила из страны 35 российских дипломатов и закрыла две роскошные резиденции, которыми якобы пользовались представители российских разведслужб.

Но, как заявил сенатскому комитету сенатор Линдси Грэм, эти меры, предпринятые президентом Обамой, были недостаточными .

«Пора метать не гальку, а булыжники», — сказал он.

Также в четверг представители команды Трампа сообщили журналистам, что в качестве преемника генерала Джеймса Клэппера вновь избранный президент уже наметил бывшего сенатора от штата Индиана Дэна Коутса.