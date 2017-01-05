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Австрия намерена продлить проверки на границах на неопределенный срок

06.01.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава МВД Австрии выступил за неограниченный по времени пограничный контроль. Нынешний режим согласно решению ЕС заканивается в феврале 2017 года.


Фото: www.dw.de

Вслед за Германией Австрия также намерена продлить на неограниченное время контроль на своих границах. «До тех пор, пока ЕС не в состоянии защитить свои внешние границы, мы в Австрии будем применять меры на национальном уровне», — заявил глава МВД Австрии Вольфганг Соботка в пятницу, 6 января. По его словам, для внутренней безопасности решающее значение имеет «знать, кто к нам приезжает». «Ни при каких обстоятельствах я не готов идти на риски», — добавил Соботка.

По мнению австрийского министра, «возвращение к Шенгену» возможно только при выработке «общеевропейского решения по вопросу охраны границ». До февраля нынешнего года ожидать этого не стоит, «в том числе потому, что подобное решение должно зарекомендовать себя на протяжении определенного промежутка времени», — приводит газета Die Welt слова Соботки.

Ранее ЕС разрешил пограничные проверки до февраля 2017 года, высказавшись при этом против дальнейшего продления. При этом глава МВД Германии, Томас де Мезьер, во время рождественских каникул заявил, что желал бы сохранить проверки на границах еще «на много месяцев». Впервые пограничный контроль был введен Германией в сентябре 2015 года из-за чрезмерного наплыва беженцев. Проверки осуществлялись в Баварии на границе с Австрией. Далее к аналогичным мерам прибегли Австрия, Дания, Швеция и Норвегия.

 
 
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Глава МВД Австрии выступил за неограниченный по времени пограничный контроль. Нынешний режим согласно решению ЕС заканивается в феврале 2017 года.

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